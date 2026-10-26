Claude yapay zekâ modelinin geliştiricisi Anthropic, halka arz için resmi başvuruda bulundu.

Yapay zekâ sektörünün önde gelen şirketlerinden Anthropic, halka açılma planında önemli bir adım attı.

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Claude adlı yapay zekâ asistanıyla tanınan şirket, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) kayıt başvurusunu sundu. Bu gelişmeyle birlikte Anthropic'in borsaya giriş süreci de daha somut bir aşamaya ulaştı.

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Anthropic Nasdaq'ta ANT koduyla işlem görecek.

Anthropic'in SEC'e sunduğu başvuruya göre şirketin A sınıfı hisselerinin Nasdaq Global Select Market'te ANT koduyla işlem görmesi planlanıyor. Halka arz sürecine Goldman Sachs ve Morgan Stanley liderlik edecek.

Şirket, haziran ayında halka arz için gizli başvuruda bulunmuştu. Son başvuruyla birlikte süreçte yeni bir aşamaya geçildi. Ancak halka arzda satışa sunulacak hisse sayısı ve hisse başına fiyat aralığı henüz açıklanmadı.

Halka arz takvimi de netleşiyor.

Bloomberg'in haberine göre şirket, halka arz için resmi tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine 9 Kasım haftasında başlamayı planlıyor. Wall Street Journal'ın haberinde ise halka arzın 16 Kasım haftasında gerçekleştirilmesinin hedeflendiği aktarıldı.

Anthropic'in halka arzı, yatırımcıların yapay zekâ sektöründeki büyük şirketlere olan ilgisini ölçmek açısından önem taşıyor. Şirketin borsaya açılması, yatırımcılara Claude'un geliştiricisine doğrudan yatırım yapma imkânı sunabilir. Bununla birlikte halka arz fiyatı, şirketin değerlemesi ve finansal riskleri yatırım kararında belirleyici olacak.