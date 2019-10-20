AMD Ryzen 9 3950X’in, Intel'i ‘Gömdüğü’ Karşılaştırma Sonucu

Bir Twitter kullanıcısı, AMD Ryzen 9 3950X ile Intel Core i9-10980XE'yi karşılaştırdığı test sonuçlarını paylaştı. Fire Strike fiziki testine giren işlemcilerden AMD Ryzen 9 3950X, Intel'in Core i9-10980XE modeli karşısında ezici bir üstünlük elde etmeyi başardı.

Geçtiğimiz günlerde Gigabyte, yanlışlıkla Ryzen 9 3950X'in test sonuçlarını paylaşmış ve yeni işlemcinin performansı oldukça konuşulmuştu. Bugün ortaya çıkan ve bu kez Intel'in Core i9-10980XE modeliyle kıyaslanan yeni bir sızıntı, Ryzen 9 3950X’in gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

TUM_APISAK tarafından paylaşılan kıyaslamada birkaç nokta baz alınmış durumda. Bu noktada her iki işlemcinin de stok hızında çalıştırıldığı kıyaslamada AMD’nin işlemcisi Ryzen 9 3950X, “Fire Strike” fizik testlerinden 32.082 puan almayı başarırken; Intel’in Core i9-10980XE’si ise 25.838 puanda kaldı. Bu da AMD’nin, Intel’i %24’lük bir fark atarak geride bırakmasını sağladı.

İki işlemci farklı alanlar için tasarlandı:

Tabii ki bu test sonuçlarında dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, iki işlemcinin farklı alanlarda çalışmak için tasarlanmış olması. Bu noktada Ryzen 9 3950X, tüketici odaklı bir amiral gemisi işlemciyken; Core i9-10980XE, Intel’in Cascade Lake-X yüksek kaliteli masaüstü işlemcilerinin amiral gemisi.

Başka bir deyişle Intel’in Cascade Lake-X modeli, ağır bilgisayar kullanımı için hedeflenmiş ve bunun için dört kanallı bellek gibi farklı türde performans geliştirmelerini içeriyor. Öte yandan AMD’nin 16 fiziksel çekirdek ve 32 iş parçacığına sahip işlemcisiyse daha çok tüketiciye yönelik bir kart olarak karşımıza çıkıyor. Tüketiciye yönelik desek bile bu tabir, işlemcinin adeta bir ‘canavar’ olduğu gerçeğini değiştirmiyor tabii.

Bir bilgilendirme olarak bu testlerin yalnızca bir sızıntıdan ibaret olduğunu ve bir kesinliği olmadığını da belirtelim. Bu noktada bilgisayarda kullanılacak olan farklı bileşenler ve donanımlar, test sonuçlarını önemli ölçüde etkileyebilir ve değiştirebilir.