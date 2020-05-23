AMD Ryzen 9 3900 XT, Ryzen 7 3800 XT, Ryzen 5 3600 XT işlemcilerin masaüstüne geleceği açıklandı. Bu işlemcilerde piyasada bulunanlar ile aynı çekirdek konfigürasyonları kullanılacağı belirtildi.

Son yılların en ilgi çekici pazarlarından biri işlemci pazarı. AMD’nin yaptığı atılımın ardından oldukça renkli hale gelen piyasada birbiri ardına yeni işlemciler tanıtılıyor. Bu rekabet en çok da tüketicilere yarıyor.

AMD’nin yeni işlemciler üzerinde çalışmaya devam ettiği biliniyor. wccftech’e göre firma, masaüstü bilgisayarlar için yeni bir Ryzen 3000 işlemci serisi üzerinde çalışıyor. Seriye “Matisse Refresh” adı verilecek ve Ryzen 9 3900 XT, Ryzen 7 3800 XT, Ryzen 5 3600 XT işlemciler bu seride yer alacak.

Matisse Refresh ile üç yeni işlemci

AMD’nin yeni işlemci serisine en az üç adet ürün dahil olacak. Bu CPU’lar

Ryzen 9 3900 XT,

Ryzen 7 3800 XT,

Ryzen 5 3600 XT

olacak. Bu işlemciler sırasıyla Ryzen 9 3900X, Ryzen 7 3800X ve Ryzen 5 3600X’in yerini alacak.

Yeni işlemciler piyasadaki versiyonlar ile aynı çekirdek konfigürasyonuna sahip olacak. Ryzen 9 3900XT 12 çekirdekli ve 24 iş parçacığıyla gelecekken, Ryzen 7 3800XT 8 çekirdek ve 16 iş parçacığı ile piyasadaki yerini alacak. Ryzen 5 3600XT ise 6 çekirdek 12 iş parçacığı konfigürasyonuna sahip olacak. Bu üç CPU da daha yüksek hızlara ve geliştirilmiş overclock desteğiyle birlikte gelecek.

AMD gelişim gösterebileceklerine inanıyor

Her ne kadar fiyat performans olarak baktığımızda AMD, Intel’den daha iyi performans gösteriyor olsa da firma, işlemcilerinde yeniliklere ve geliştirmelere yer olduğuna inanıyor. 400 ve 500 serisi anakartlar ile uyumlu olan işlemciler, doğrudan Intel’in Core i9-10900K, Core i7-10700K ve Core i5-10600K işlemcilerinin karşısında yer alıyor.

AMD, bu hamlesiyle birlikte Intel’in yüksek hız özelliklerine sahip olan Comet Lake serisinin elde ettiği küçük avantajı da ortadan kaldırmış oluyor. Yeni işlemcilerin hızı bir önceki ürünlerden 200-300 MHz kadar daha hızlı olacak. İşlemciler AMD’nin Zen 2 altyapısını kullanmaya devam edecek.