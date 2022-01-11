AMD'nin Radeon Super Resolution olarak isimlendirdiği yeni teknoloji, oyunların performansını yüzde 70'e kadar artırıyor. Sürücü yazılımına gömülen ve binlerce oyun için destek veren teknoloji, oyunculara benzersiz bir deneyim sunacak gibi görünüyor.

AMD, son yıllarda özellikle de oyun tutkunlarının gözdesi haline geldi. Zira Intel ve NVIDIA için devasa paralar harcamak istemeyen oyunseverler, AMD'nin nispeten uygun fiyatlı işlemci ve ekran kartları ile üst düzey performansa ulaşmayı başardılar. Şimdiyse şirket, müşterilerini daha fazla memnun edecek yeni bir teknolojisiyle karşımıza çıktı. AMD'nin "Radeon Super Resolution" (RSR - Radeon Süper Çözünürlük) isimli yeni özelliği, oyun performansında yüzde 70 civarı yükseliş vadediyor.

AMD'nin yeni teknolojisi, bir süre önce tanıtılan AMD FidelityFX Super Resolution (FSR) teknolojisiyle aynı alt yapıya sahip. Ancak iki teknoloji arasındaki en temel fark, AMD Radeon Super Resolution teknolojisinin sürücü yazılımı içine gömülmüş olarak geliyor oluşu. AMD'nin RDNA tabanlı GPU'larının tümünde kullanılabilecek özellik, AMD Software: Adrenalin Edition içerisinden aktifleştirilebilecek. Bu sayede binlerce oyun, benzersiz bir kalitede oynanabilecek.

RSR, Warframe'den alınan fps'i 222'den 346'ya çıkarıyor

AMD Radeon Super Resolution, yapay zekanın gücünden yararlanan bir teknoloji. Bu teknolojiyi Warframe üzerinden test eden şirket, oldukça etkileyici sonuçlar ortaya koydu. Yukarıda yer alan görselde de görebileceğiniz üzere RSR ile alınan fps, 222'den 346'ya çıktı. Bu da yüzde 55 civarı performans artışı anlamına geliyor.

AMD'nin yapay zeka destekli yeni teknolojisini kullanmak da çok basit. Oyuncuların yapması gereken şey, bir oyunun çözünürlüğünü monitörlerinin sunduğu maksimum çözünürlüğün altına çektikten sonra AMD Software: Adrenalin Edition'a girip RSR'yi aktifleştirmek. Yapay zeka, görüntü kalitesini yeniden maksimum seviyeye çekerken mümkün olan en iyi performansı da oyuncuya sunuyor. Bu teknoloji, oyun tutkunlarının yaşayacağı deneyimi tümüyle değiştirecek gibi görünüyor.