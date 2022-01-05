AMD, Intel ile kıyasıya rekabetine güç katacak yeni işlemcisi Ryzen 7 5800X 3D’yi tanıttı. İşlemci aynı zamanda AMD'nin 3D V-Cache teknolojisini kullanan ilk işlemcisi olma özelliğini taşıyor.

Teknoloji devlerinin adeta birbirleriyle yarıştığı CES 2022'de AMD de tüm kozlarını sergiledi. Büyük rakibi Intel için de verimli geçen etkinlikten kendi payına düşeni almak isteyen AMD, Ryzen 7 5800X 3D’yi tanıttı.

Performansı arttırmanın yollarını arayan dev şirket, 3D V-Cache yöntemini, masaüstü bilgisayarlar geliştirdiği işlemcisiyle bir araya getirdi. Muadillerine göre üstün performans sunduğu iddia edilen işlemciler yakında piyasaya çıkacak. AMD'nin iddialarına göre 3D V-Cache'li yeni işlemciler, dünyanın en hızlı oyun işlemcileri olmuş durumda ancak tabii ki bunu zaman ve kullanıcı deneyimleri gösterecek.

Ryzen 7 5800X 3D'nin özellikleri:

AMD, bir süredir masaüstü yonga setlerine de 3D V-Cache yöntemini getirmeye hazırlanıyordu. Bu teknoloji ile 64MB ek önbellek eklenen bu en yeni işlemci, 32MB L3 önbellek ile geliyor ve sekiz Zen 3 çekirdeği ve 16 threadden oluşuyor. 3.4 GHz hızında çalışan Ryzen 7 5800X 3D, boost anında 4.5 GHz’ye kadar çıkıyor.

AMD'nin bu en yeni işlemcisi, bahar aylarından itibaren teknoloji severler ile buluşacak. Ancak yaşanan çip krizini de düşününce bu noktada karşımıza çıkabilecek yeni 'stok' sorunları da kullanıcıları düşündürüyor.

AMD aynı zamanda bu senenin ikinci yarısından itibaren yeni nesil Zen 4 Ryzen 7000'ü satışa sunmaya hazırlanıyor. Yeni bir AMD soketiyle güçlendirilecek yeni Ryzen 7000’de, 5 mm’lik bir işlemci üzerine Zen 4 yongaları inşa edilecek. Ryzen 7000 yonga setleri, DDR5 ve PCIE5’i de destekleyecek.