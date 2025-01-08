AMD'nin merakla beklenen yeni nesil ekran kartları RX 9000 serisi için ön sipariş tarihi ortaya çıktı.

AMD’nin yeni amiral gemisi RX 9000 serisi ekran kartları için ön siparişlerin bu ay açılabileceğine dair yeni detaylar ortaya çıktı.

Haberin ana kaynağı yeni ekran kartlarının ünlü perakende sitesi B&H üzerinde listelenmesine dayanıyor. Hâlihazırda satın alıma izin verilmese de ön siparişlerin 23 Ocak'ta başlayacağı belirtiliyor.

RX 9000 serisi 23 Ocak'ta ön siparişe açılabilir

AMD’nin CES 2025 etkinliğinde yeni serideki ekran kartları hakkında pek fazla bilgi paylaşmaması kullanıcıları hayal kırıklığına uğratmıştı. Yeni RX 9070 XT ve RX 9070 modelleri için belirlendiği iddia edilen ön sipariş tarihinin de oldukça erken olması yeni kartları bekleyen kullanıcıları şaşırtmış durumda.

B&H, dört adet Asus RX 9070 XT ve RX 9070 kartını listelemiş durumda. CES 2025’te Gigabyte bazı RX 9000 modellerini tanıtmıştı ancak listedeki kartlar hakkında çekirdek sayısı veya saat hızı gibi önemli teknik detaylar paylaşılmış değil.

RX 9000 serisi kartların fiyatları ne olacak?

AMD’nin fiyatlandırma stratejisi NVIDIA’nın RTX 5070 ve RTX 5070 Ti ekran kartlarının fiyatlarına göre şekillenecek gibi görünüyor. NVIDIA, bu modelleri sırasıyla 550$ ve 750$ fiyat etiketiyle sunmaya hazırlanıyor. AMD’nin bu fiyat aralığına kıyasla daha uygun bir fiyata yeni RX 9000 serisini satışa sunması yine fiyat performans noktasında AMD'yi önde tutabilir.

NVIDIA’nın RTX 5090 ve RTX 5080 modellerinin 30 Ocak’ta, diğer modellerin ise Şubat ayında çıkacağı göz önüne alındığında, AMD’nin yeni ekran kartlarını piyasaya süreceği tarihi olabildiğince erken tutması oldukça muhtemel.

Peki siz ekran kartlarının yeni neslinde galibin hangi taraf olacağını düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.