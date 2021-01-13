AMD, CES 2021'de Ryzen 5000 serisi mobil işlemcilerini iddialı bir lansman ile duyurdu. AMD'ye göre Ryzen 5000 serisi, dünyanın en güçlü dizüstü bilgisayar işlemcilerine sahip.

Son yıllarda büyük bir atak yaparak Intel’in popülaritesini sarsan AMD, CES 2021’de gerçekleştirdiği sunum ile Ryzen 5000 mobil işlemcilerini tüketicilerin beğenisine sundu. AMD CEO'su Lisa Su, çoğu AMD’nin 7nm Zen 3 mimarisine dayanan Ryzen 5000 mobil işlemciler için “şimdiye kadar üretilmiş en güçlü bilgisayar işlemcileri” ifadelerini kullandı.

Yeni Ryzen 5000 serisi, önceki nesilde olduğu gibi biri oyuncular/içerik üreticiler için diğeri ultra taşınabilirliğe sahip dizüstü bilgisayarlar için geliştirilmiş iki ayrı kategoride geliyor. Oyunseverler ve içerik üreticiler Ryzen 5000H işlemcilerin performansı ile yakın ilişki kurarken; hafif ve kompakt bir dizüstü bilgisayar isteyenler Ryzen 5000U işlemcilere yönelecek. Ne yazık ki üç Ryzen 5000U modeli, AMD’nin bir önceki Zen 2 mimarisiyle geliştirilmiş durumda.

AMD: Ryzen 5000 serisi, bir dizüstü bilgisayarda kullanılabilecek en güçlü mobil işlemcilere sahip

Tahmin edebileceğiniz gibi Ryzen 5000 serisi, Intel’in i3, i5, i7, i9 kategorizasyonuna benzer şekilde Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7 ve Ryzen 9 kategorilerine ayrılmış durumda. 4000 serisindeki H ve HS adlı işlemcilere ek olarak 5000 serisinde HX ek adına sahip yeni bir model daha bulunuyor.

Taşınabilirlik odaklı U serisindeki en güçlü işlemci, 4,4 Ghz maksimum, 1,9 Ghz optimum frekans hızı sunan 8 çekirdek 16 iş parçacıklı Ryzen 7 5800U olarak karşımıza çıkıyor. AMD’ye göre bu işlemci, ultra ince dizüstü bilgisayarlarda en üst seviye performans sunacak. PCMark 10’a göre bu işlemci, Intel Core i7-1165G7'yi geride bırakmayı başarıyor.

AMD Ryzen 7 5800U, tek şarjla 21 saat film izleme imkanı vadediyor

Yine AMD’nin açıklamasına göre 5800U, tek şarj ile 17,5 saate kadar genel kullanım ve 21 saate kadar film izleme imkanı sunuyor. Henüz bu işlemcilere sahip bir dizüstü bilgisayar piyasaya sürülmediğinden bu iddialara doğrulamak mümkün değil ancak AMD haklıysa, ultra ince dizüstü bilgisayarların yeni popüler işlemcisi 5000U serisi olabilir.

Ryzen 9 5980HS, Intel Core i9-10980HK'yı geçmeyi başarıyor

Oyunseverlerin yakından takip edecekleri H serisindeki en güçlü işlemci ise Ryzen 9 5980HS olarak açıklandı. 8 çekirdekli ve 16 iş parçacıklı bir yapıya sahip olan bu işlemci, 3,0 Ghz baz, 4,8 Ghz maksimum frekans hızı sunuyor. AMD’ye göre bu işlemci, bir dizüstü bilgisayarda kullanılabilecek en güçlü mobil işlemci.

AMD’nin açıklamalarına göre Ryzen 9 5980HS, Cinebench R20'de Intel'in Core i9-10980HK işlemcisini geride bırakmayı başarıyor. Ayrıca AMD, yeni HX işlemcilerin en güçlü oyuncu dizüstü bilgisayarları için olduğunu öne sürüyor ve 45W+ TDP ile 2021’in en iyi oyuncu dizüstü bilgisayalarında bulunacağını belirtiyor.

Lisa Su’nun açıklamalarına göre yeni Ryzen 5000 serisi mobil işlemciler, 2021 yılı içinde 150’den fazla dizüstü bilgisayar modelinde karşımıza çıkacak. Elbetteki buradaki asıl kritik nokta, Ryzen 5000 serisinin yine CES 2021’de duyurulan Intel Tiger Lake H işlemciler ile nasıl bir rekabet içinde olacağı. Her iki işlemci serisi içinde ilk dizüstü bilgisayarların CES 2021’de duyurulması bekleniyor.