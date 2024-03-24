Yıllardır ekonomik problemlerle boğuşan McLaren, en sonunda kurtarıcı eline ulaşmış gibi görünüyor.

Performanslı spor araçlarıyla, zengin geçmişiyle ve Formula 1 aktiviteleriyle otomobil dünyasının adından en çok söz ettiren ütelerinden olan McLaren, son yıllarda ekonomik açıdan oldukça zorlanıyordu. Bu zorlanmalar öyle büyük boyutlara ulaşmıştı ki şirket, genel merkezlerini yaklaşık 200 milyon sterline satmak durumunda kalmıştı.

Tabii bu satıştan sonra tekrar binayı kiralaması da kulağa oldukça garip gelmişti. Bunun haricinde McLaren, 2022’de bazı tarihi araçlarını ve Formula 1 fabrikasını satmak zorunda kalmıştı. Bu süreçte Bahreyn tarafından destek görmüş, hatta Bahreyn’in varlık fonu Mumtalakat Holding’in McLaren’daki hisse payı yüzde 60’ı bulmuştu.

Şimdiyse Mumtalakat, McLaren’ın yüzde 100’üne sahip.

Bu sayede Mumtalakat, McLaren’ın tek sahibi olurken şirket yönetimi de tamamen Bahreyn bünyesine geçmiş oldu. Bu hamle, şirketin üzerindeki maliyet yükünü azaltacak ve gelecekteki hamleleri konusundaki çekingenliği ortadan kaldıracak. Tabii McLaren’ın tüm ürün gamını elektrikli hâle getirme planını da unutmayalım. Oldukça maliyetli olan bu plan da söz konusu fon sayesinde daha rahat gerçekleştirilecek.

Bu satın alımın pek de sürpriz olmadığını belirtmek gerek. Zira geçtiğimiz aralık ayından beri iki şirketten de bu açıklama bekleniyordu. Sürekli zarar ederek ilerlemeye başlayan ve Artura modelini yetiştirmek için tarihe geçmiş araçlarını satmak durumunda kalan şirket için Mumtalakat, bir kurtarıcı gibi görülüyordu. Tabii şimdi de şirketin yönetimine yönelik endişeler söz konusu.

Güncel olarak, McLaren’ın 2024 sonlarına doğru tanıtacağı bir hiper otomobilin söylentileri dönüyor. PHEV V8 motor ve Gullwing-tipi kapılarla geleceği söylenen model hakkında net bilgiler ortaya çıktıkça sizinle paylaşacağız.