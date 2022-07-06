Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington’un başrolleri paylaştığı Amsterdam filminin ilk fragmanı yayınlandı. David O. Russel yazıp yönettiği filmde Robert De Niro, Rami Malek gibi yıldız isimler de yer alıyor. Film Kasım ayında sinemalarda vizyona girecek.

1930’larda geçen “Amsterdam”da hemşire Valerie (Margot Robbie) ve iki yaralı asker Burt (Christian Bale), Harold (John David Washington)’un hikayesi anlatılıyor. Ne olursa olsun birbirlerini korumaya söz veren bu üç arkadaş, birini öldürmekle suçlanır ve kısa süre içinde kendilerini, fragmanda da yazdığı gibi “Amerikan tarihinin en şok edici gizli planlarına” dayanan bir komplonun içinde bulurlar.

Romantik bir suç destanı olarak adlandırılan "Amsterdam", cinayet hakkındaki gerçeği bulmak için üçlünün yardım için iletişime geçtiği Gil (Robert De Niro) de dahil olmak üzere her türden ilginç karakterlere sahip. Oyuncu kadrosunun geri kalanı Alessandro Nivola, Andrea Riseborough, Anya Taylor-Joy, Matthias Schoenaerts, Mike Myers, Timothy Olyphant, Zoe Saldana, Rami Malek, Michael Shannon ve hatta Taylor Swift'den oluşuyor.

Amsterdam 4 Kasım’da Vizyona Girecek

"Amsterdam"ın fragmanında, tanınmış bir kişinin ölümü ve cinayetle suçlanan üçlünün nasıl tanıştığından, birbirlerini korumaya yemin ederken nasıl birlikte çalışmaya başladığına kadar geçen hikaye yer alıyor. Amsterdam'dayken, Burt ve Harold isimli iki asker cinayet işlendikten dakikalar sonra olay yerinden kaçtıkları için kendilerini cinayetin baş şüphelileri olarak görüyorlar ve sonrasında olaylar gittikçe büyüyor.

Yıldızlarla dolu "Amsterdam", David O. Russell'ın 2015'te vizyona giren "Joy" filminden sonraki ilk filmi olacak. Kadrosu ve senaryosuyla şimdiden büyük bir merak uyandıran filmin 4 Kasım'da vizyona girmesi planlanıyor.