Anadolu Sigorta mobil uygulaması hack'lendi. Kullanıcılara küfürler gönderen saldırgan, kripto para istemeyi de ihmal etmedi. Anadolu Sigorta, konuyla ilgili çalışmaya devam ediyor.

Türkiye'nin en büyük sigorta şirketlerinden Anadolu Sigorta, büyük bir siber saldırıya maruz kaldı. Yapılan açıklamada, Anadolu Sigorta mobil uygulamasına yetkisiz erişim sağlandığı ve kullanıcılarla iletişime geçildiği ifade edildi. Anadolu Sigorta yetkilileri, müşterilerin hesaplarında herhangi bir zarar olmadığını belirttiler.

Anadolu Sigorta'nın dün akşam yaşadığı siber saldırı sonucunda kullanıcılar, küfür içerikli mesajlar almaya başladılar. Ayrıca uygulamayı ele geçiren kişiler, kullanıcılardan kripto para da istediler. Buna inanan olup olmadığı şimdilik bilinmiyor.

Anadolu Sigorta'dan yeni açıklama:

İşte Anadolu Sigorta'nın kullanıcılara gönderdiği mesajlar:

Anadolu Sigorta tarafından yapılan ilk açıklama ise şöyleydi:

Değerli Müşterilerimiz, 9 Aralık 2024 saat 23.20'de internet altyapımıza gerçekleştirilen siber saldırı sonucunda Sigortam Cepte uygulamamız üzerinden yapılan işlemlerimizi geçici olarak durdurmuş bulunmaktayız. İlk aşamada yapılan incelemelerde sorunun, mobil uygulama mesaj servisimize yetkisiz erişim kaynaklı olduğu anlaşılmıştır. Müşterilerimize ait tüm hesap ve kişisel bilgilerin güvende olduğunu belirtir, sorunun en kısa zamanda çözüleceğini bilgilerinize sunarız. Detaylı değerlendirmelerimizin ardından ulaşılan bilgiler kamuoyu ile tekrar paylaşılacaktır.