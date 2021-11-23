Netflix'te yayınlanan yeni Güney Kore dizisi Hellbound, Squid Game'in tahtını sallamaya başladı. İlk 24 saatinde 80'den fazla ülkede en popüler yapım haline gelen "Hellbound" isimli dizi, günahkar insanları cehenneme götürmeye çalışan doğaüstü varlıkları anlatıyor.

Dünyanın en popüler çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix, Squid Game ile Güney Kore dizilerine büyük ilgi gösterilmesine neden oldu. Hatta pek çok kullanıcı, Squid Game'den sonra Güney Kore yapımlarını izlemeye başladı. Şimdiyse çok dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Netflix'te yayınlanan yeni bir Güney Kore yapımı, Squid Game'in popülaritesini bile geride bıraktı. En azından, ilk 24 saatinde...

Netflix'te fenomen hale gelen yeni Güney Kore dizisi, "Hellbound" olarak isimlendiriliyor. Korku-gerilim ve Dram türünde bir yapım olan Hellbound, sahip olduğu fantastik ögelerle de ön plana çıkıyor. Dizinin konusunu ise günahkar insanların peşine düşüp onları cehenneme doğru çeken doğaüstü varlıklar oluşturuyor.

80'den fazla ülkede en çok izlenen yapım haline geldi

Hellbound, film analiz sitelerine göre yayınlandığı ilk 24 saat içerisinde Netflix'in hizmet verdiği en az 80 ülkede en popüler yapım haline geldi. Türkiye'deki verilere baktığımızda; dizinin şu an için en popüler 4. yapım haline geldiğini görüyoruz. Ancak birkaç gün içerisinde bu dizinin de Türkiye'deki en popüler Netflix dizisi haline geleceğini söyleyebiliriz.

Netflix'teki dizinin yönetmenliğini Yeon Sang-ho üstlendi. Bazı animasyon dizileri ile Zombi Ekspresi isimli filmle adını duyuran yönetmen, Hellbound ile kariyerinin zirvesine ulaşacak gibi görünüyor. Yoo Ah-in, Park Sang-hoon, Kim Hyun-joo ve Park Jeong-min gibi isimlerse bu dizinin ön plana çıkan oyuncuları...

Hellbound'un final fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz

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