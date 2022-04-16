Android'in yeni sürümüyle ilgili ortaya çıkan bilgilere bugün oyuncuları sevindirecek bir yenisi daha eklendi. Android 13 ile birlikte oyunlardaki CPU performansı büyük ölçüde artırılacak.

Telefondan oyun oynamak, film veya dizi izlemek bazı durumlarda oldukça can sıkıcı bir hal alabiliyor. Özellikle pek çoğumuz bazı oyunların yükleme ekranında uzun süre beklemek durumunda kalıyoruz veya oyunda kasma, donma gibi problemlerle karşılaşıyoruz.

Android’in yeni sürümüne dair ortaya çıkan yeni bilgiler ise bahsettiğimiz bu sorunlarımıza umut ışığı olabilir. Android 13’ün, Developer Preview kodlarında keşfedilen bir sürpriz özellikle telefonundan oyun oynamayı sevenleri oldukça mutlu edecek.

Oyunlardaki CPU performansı büyük ölçüde artacak

Özellikle PUBG gibi bir oyuna girdiğinizde, altta çalışmaya devam eden uygulamalar oyunun yükleme ekranında çok uzun süreler beklemenize ya da bilgisayarınızın performansının önemli ölçüde düşmesine sebep olur. Android 13’te karşımıza çıkması beklenen yeni oyun durumu ayarlama özelliği sayesinde ise altta açık olan uygulamalarınız veya devam eden indirmeleriniz ile işlemler sonlandırılabilecek. Bu da telefonunuzun CPU performansını önemli ölçüde artırarak oyunun yüklenmesiyle ilgili sorunlarımızı büyük oranda azaltarak keyifli bir oyun deneyimi yaşamamıza olanak sağlayacak.

Android 13’ten gelen tek haber de bu değil. Oyuncuları olduğu kadar, oyun geliştiricilerinin de bu yeni sürümle birlikte oldukça sevineceği bazı gelişmeler daha var. Yeni sürümle birlikte, geliştiriciler oyunlarının kullanıcıların ekranlarındaki görüntüleriyle ilgili daha çok söz sahibi olabilecek. Geliştiriciler, oyunlarının Android kullanıcıları tarafından nasıl göründüğüne bakabilecek ve grafikler üzerinde ince ayarlamalar yaparak istedikleri görünümde oyunlar sunabilecek. Bu da hem geliştiricilerin istedikleri kalitede grafikler sunmasına hem de oyuncuların daha iyi görünen oyunlar oynamasına olanak sağlayacak.