Hala test aşamasında olan Android 13, şimdiden hakkında çıkan söylentilerle büyük bir merak uyandırmayı başardı. Android 13'ün en büyük iyileştirmelerden birinin güncelleme kurulumuyla ilgili olacağı iddia edildi.

Google’ın yeni Android 13 sürümüyle ilgili gün geçtikçe yeni söylentiler gelmeye devam ediyor. Testleri devam etmek de olan Android 13’le ilgili dün yapılacak değişiklikler çıkan söylentilerle birlikte Android kullanıcılarında merak uyandırmayı başardı. Dün Google’ın yeni Android sürümüyle birlikte iki operatöre birden bağlanabileceğiniz eSIM teknolojisini destekleyeceğinden bahsetmiştik.

Yeni teknolojilere ayak uydurmasının yanı sıra Android 13’le birlikte kullanıcıların telefonlarını güncelleme sürelerinde de iyileştirmeler yapılması planlanıyor. Peki, cihazlarımızın daha hızlı güncelleme almasıyla ilgili bu söylentiler neler gelin birlikte bakalım.

Android 13 ile birlikte 2 dakika olan güncelleme kurulumu 45 saniyeye düşecek

Google'ın Android 13 için devam eden testlerinden birinin de güncellemeler üzerine olduğu iddia edildi. Dün bahsettiğimiz haberimizde olduğu gibi yine sıkça bu haberlerle gündeme gelen Mishaal Rahman tarafından ortaya atılan bilgiler, Android 13 ile birlikte DSU ve GSI sistemlerinde büyük iyileştirmeler yapılacağı yönünde. Rahman’ın ortaya attığı iddialara göre küçük bir bellek artışı sayesinde (8KiB’den 64KiB’e) hem fiziksel hem de sanal cihazlarda dinamik sistem kurulum süreleri büyük bir ölçüde hızlanacak.

Android 13 sürümünde yapılan bu iyileştirmeyle birlikte fiziksel cihazlardaki kurulum süresi 2 dakika 2 saniyeden 45 saniyeye; sanal cihazlardaki kurulum süresi ise 45 saniyeden 30 saniyeye düşürülebilecek. Bununla birlikte Android cihazlardaki güncelleme ekranında da bazı değişikliklere gidilmesi planlanıyor. Rahman’ın iddialarına göre mevcut güncelleme ekranındaki ‘Yükleniyor’ yazısı yerine kurulumun hangi aşamasında olduğunu gösteren bir ilerleme çubuğu gelecek. Android 13 ile birlikte hayatımıza girecek olan diğer değişikliklerin ise ‘system_ext’ ve ürün resimlerinin desteklenmesi olduğu yönünde iddialar var. Bu özelliklerin şu anda Android 13’ün Geliştirici Önizlemesi’nde mevcut olmadığı ve test aşamasında oldukları belirtiliyor.