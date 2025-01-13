Google, Android'in çok kullanışlı "Arama İçin Daire İçine Al" özelliğine önemli bir yenilik getirecek. Yakında kullanıcılar, oyun oynarken ekran görüntüsüyle o oyun hakkında bilgi alabilecek.

Google, geçtiğimiz yıl Android telefonlara “Circle to Search”, yani “Arama İçin Daire İçine Al” özelliğini getirmişti. Yapay zekâ destekli bu özellik, basitçe anlatacak olursak ekranda gördüğünüz herhangi bir şeyi daire içine alarak onun hakkında internette araştırma yapmanıza olanak tanıyordu. Aynı zamanda direkt ekran görüntüsüyle arama ve kod tarama gibi işlevleri de vardı.

Şimdi ise Andorid Authority, bu özelliğe eklenecek bir yeniliği keşfetti. Circle to Search, yakında oyunlarda da çalışacak.

Oyun sırasında ekran görüntüsü alıp oyun hakkında yardım alabileceksiniz

“Oyun Yardımı Al” ismi altında yayımlanacağı belirtilen bu özellik, telefonunuzda oyun oynarken yardım almanızı sağlıyor. Kullanmak ise çok basit, direkt oyundan ekran görüntüsü alıyorsunuz ve altta çıkacak yardım alma butonuna basıyorsunuz. Bunun ardından da ekran görüntüsü hakkında Google’dan arama yapılıyor.

Özellik, bu şekilde oyunlarda zorlanan kullanıcılara yardımcı olmayı amaçlayacak. Bir oyunda zorlandığınız bir yer olduğunda öneriler alabileceksiniz. Ya da o oyun hakkında daha fazla bilgi almak istediğinizde bu özellikten yararlanabileceksiniz.

Ancak görünüşe göre şimdilik sadece Google Arama’ya görüntüyü yapıştırarak arama yapılıyor. Bunun ne kadar yardımcı olabileceği biraz tartışılır. Biraz daha geliştirilip Reddit gibi yerlerden oyun hakkında gönderileri içeren sonuçları eklemek, çok daha yararlı olmasını sağlayacaktır.

Yeni özellik şu anda test aşamasında. Ne zaman telefonlara geleceği konusunda bir bilgi bulunmuyor. Geldiğinde sizleri bilgilendireceğiz.