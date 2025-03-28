Android Auto'nun 14.1 kodlu beta sürümü yayımlandı. Bu beta sürümde yer alan bir özellik, telefonlardaki oyunların araba ekranlarına aktarılmasını sağlayacak.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde Android Auto 14'ün kullanıma sunulduğundan bahsetmiştik. Yeni sürüm, akıllı telefonlar ile otomobiller arasındaki bağlantıya yapay zekâ dopingi getirecekti.

Şimdiyse konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Android Auto'nun 14.1 kodlu sürümü için beta sürüm yayımlandı. Yeni beta sürümü deneyen kullanıcılar, efsane bir özelliğin varlığını tespit ettiler. Artık Android telefonunuzda yüklü olan oyunlar, otomobillerinizdeki bilgi-eğlence ekranına aktarılabilecekti.

Şimdilik bazı sorunlar ve kısıtlamalar var

Test kullanıcılarından gelen açıklamaya göre Android Auto 14'ün oyun yansıtma özelliği, şimdilik tam anlamıyla işlevsel değil. Mesela telefonunuzdaki tüm oyunlar, araba ekranına yansıtılamıyor. Öte yandan; Farm Heroes Saga, Candy Crush Soda Saga, Angry Birds 2 ve Beach Buggy Racing desteğine sahip olan özellik, herhangi bir optimizasyon da sunmuyor. Yapılan testlerde en sorunsuz oyunun Beach Buggy Racing olduğu tespit edildi.

Burada vurgulamamız gereken önemli bir husus var. Google, Android telefonlardaki oyunları bilgi-eğlence ekranına yansıtırken kontrolü elden bırakmıyor. Bu özellikten faydalanmak için aracın park hâlinde olması gerekiyor. Bir hareket durumunda ise oyun otomatik olarak kapanıyor. Böylelikle sürüş güvenliği riske atılmamış oluyor.

İşte Android Auto 14'ün yeni özelliğinin test edildiği bir video: