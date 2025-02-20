Arabasında Android Auto'yu kullanan birçok kullanıcı, özelliğe bağlanmaya çalıştıklarında telefonlarının kendi kendine kapanıp açıldığını bildirdi.

Android telefonları arabalarınızın ekranına getiren Android Auto özellği, kullanıcılara çok büyük kolaylık sağlıyordu. Ancak bu özellikle alakalı kullanıcıları âdeta çileden çıkaran bir problem ortaya çıktı.

Reddit başta olmak üzere birçok platformdan kullanıcılar, Android Auto’ya telefonlarını bağlamaya çalıştıklarında cihazlarının yeniden başladığını bildirdi.

Android Auto'nun yeni versiyonların çıkmasının ardından sorun baş gösterdi

Sorun, Android Auto’nun 13.4 ve 13.5 versiyonlarının çıkışının ardından ortaya çıktı. Birçok kişi, sadece telefonlarının kapanması değil aynı zamanda kablosuz bağlantıda da problem yaşadıklarını ifade etti.

Gelen paylaşımlara göre telefonlar, Android Auto’ya bağlandıktan sonra birden kendi kendine kapanıp yeniden açılıyorlarmış. Örneğin OnePlus 12 cihazına sahip bir kişi, Reddit’teki paylaşımında “Android Auto bağlanır bağlanmaz telefonum kendi kendine yeniden başlıyor.” ifadelerini kullanmış. Bir başkası ise her şeyi denediğini ancak buna hiçbir çözüm bulamadığını ifade etmiş.

Problem, yaklaşık 1 hafta önce başlamış. Kullanıcılar, daha önce hiç böyle bir şey yaşamadıklarını ve Android Auto’nun yeni versiyonlar gelene kadar kusursuz çalıştığını da eklemişler.

Google, henüz sorun hakkında resmî bir açıklama yapmadı. Muhtemelen yakında yeni bir sürüm yayımlayarak düzeltecektir. Bu yüzden sorunu yaşayanların beklemesi gerekecek. Düzenli olarak yeni bir güncelleme olup olmadığı konusunda Play Store’u kontrol edebilirsiniz.