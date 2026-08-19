Android'de Chrome Tarayıcısına Gemini Desteği Geldi: Nasıl Kullanılır, Neler Yapılabilir?

Google, Mayıs ayında Android için ilk ön izlemesini sunduğu Chrome’da Gemini entegrasyonunu ilk olarak ABD’deki kullanıcılar için erişime açtı.
Mobil web deneyimini baştan aşağı değiştirmeyi hedefleyen bu yapay zekâ desteği, adres çubuğunun hemen yanındaki bir araç çubuğu kısayolu veya üç nokta menüsü üzerinden pratik bir şekilde kullanılabiliyor.
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Neler yapılabiliyor?
Ekrana gelen pencereler ve gelişmiş yetenekleriyle masaüstü arayüzünü aratmayan Gemini, mobil gezinme alışkanlıklarınıza yeni bir boyut kazandırıyor:
- Açık olan web sayfasını doğrudan komutlarınıza bağlam olarak ekleyebilirsiniz. Dilerseniz bu özelliği ayarlar menüsünden kapatabilirsiniz.
- Araçlar menüsünden Takvim, Keep ve diğer bağlantılı uygulamaları kapsayan Kişisel Zekâ (Personal Intelligence) özelliğini aktif veya pasif hâle getirebilirsiniz.
- Sayfa panelini aşağı kaydırarak ekranın alt kısmına sabitleyebilir, gezinmeye devam ederken Gemini'yi kullanabilirsiniz.
- Tarayıcıdaki Gemini; uzun içerikleri hızlıca özetleyebilir, görüntülediğiniz sayfa hakkında sorularınızı yanıtlayabilir ve Nano Banana entegrasyonu sayesinde görselleri düzenlemenize olanak tanır.
- Google AI Pro ve Ultra abonelerine sunulan otomatik gezinme özelliği sayesinde yapay zekâ sizin adınıza karmaşık görevleri üstlenir. Bir etkinlik için park yeri kiralamak, siparişleri güncellemek veya tatil planlamak gibi süreçler otomatikleşirken, satın alma gibi hassas işlemlerde kullanıcıdan onay istenir.