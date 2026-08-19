Android'de Chrome Tarayıcısına Gemini Desteği Geldi: Nasıl Kullanılır, Neler Yapılabilir?

Google, Android'lerde Chrome’a entegre edilen Gemini desteğiyle özet çıkarma, görsel düzenleme ve otomatik görev tamamlama dönemini başlattı.

Google, Mayıs ayında Android için ilk ön izlemesini sunduğu Chrome’da Gemini entegrasyonunu ilk olarak ABD’deki kullanıcılar için erişime açtı.

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Mobil web deneyimini baştan aşağı değiştirmeyi hedefleyen bu yapay zekâ desteği, adres çubuğunun hemen yanındaki bir araç çubuğu kısayolu veya üç nokta menüsü üzerinden pratik bir şekilde kullanılabiliyor.

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Neler yapılabiliyor?

Ekrana gelen pencereler ve gelişmiş yetenekleriyle masaüstü arayüzünü aratmayan Gemini, mobil gezinme alışkanlıklarınıza yeni bir boyut kazandırıyor: