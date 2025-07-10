Xiaomi, HyperOS 2.3 (Android 16) güncellemesinin kararlı sürümünü telefonları için yayımlamaya başladı. Şimdilik yalnızca 2 modelde sunuldu.

Android 16 güncellemesi farklı markalardan telefonlara gelmeye başlamıştı. HyperOS arayüzünü kullanan Xiaomi için de güncellemenin çıkışı büyük heyecanla bekleniyordu. Beklenen gün nihayet geldi. Xiaomi, Android 16 tabanlı HyperOS 2.3 güncellemesini resmen yayımlamaya başladı.

HyperOS 2.3’ün kararlı sürümü yavaş yavaş Xiaomi cihazlara gelmeye başladı. Tabii ki ilk başta her Xiaomi cihazda güncelleme yok. Şimdilik sadece 2 Xiaomi cihaza Android 16’nın geldiğini görüyoruz. İlerleyen dönemde sayıları artacak.

Android 16, Xiaomi 15 ve 14T Pro’ya geldi

Paylaşılan bilgilere göre Xiaomi, HyperOS 2.3 güncellemesini ilk olarak Xiaomi 15 ve 14T Pro için yayımlamaya başladı. Güncelleme, Xiaomi 15’te "OS2.0.217.0.WOCMIXM" sürümüyle, 14T Pro’da ise “OS2.0.214.0.WNNEUXM” veya “OS2.0.214.0.WNNMIXM” sürümüyle sunuluyor. Ayarlar bölümünden güncellemenin gelip gelmediğini kontrol etmek mümkün. Açıklamalara göre şirket, güncellemeyi tüm düynada sunmuş. Bu yüzden ülkemizde de erişilebilir olması muhtemel.

HyperOS 2.3’ün kararlı sürümü şimdilik yalnızca 2 adet cihazdan erişilebilir durumda. Ancak şirket, ilerleyen haftalarda ve aylarda çok sayıda Xiaomi, POCO ve Redmi markalı cihazlarına yeni güncellemeyi getirecek. Aşağıdan güncellemeyi alacak Xiaomi modellerini görebilirsiniz.

Android 16 alacak Xiaomi telefonlar:

HyperOS 2.3 neler sunuyor?

Android 16 tabanlı HyperOS 2.3 güncellemesi, Xiaomi telefonlara öyle çok büyük değişiklikler getirmeyecek. Ancak kullanıcı deneyimi ve performans konusunda iyileştirmeler sunacak. Kullanıcılar, çok daha akıcı ve istikrarlı bir deneyimle karşılaşacak. Ayrıca animasyon ve geçişlerde iyileştirmeler, yeni uygulamalarla daha iyi entegrasyon, güvenlik güncellemeleri gibi küçük yenilikler de var.