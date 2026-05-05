Tümü Webekno
Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

Görünmez Face ID Dönemi Başlıyor: Android'lere Ekran Altı Yüz Tanıma Sistemi Geliyor!

Yıllardır Face ID için dahiyane pek çok çözüm örneği gördük ama Metalenz, Android'ler için yepyeni bir sistem üzerinde çalışıyor.

Görünmez Face ID Dönemi Başlıyor: Android'lere Ekran Altı Yüz Tanıma Sistemi Geliyor!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Akıllı telefonların yıllardır peşinden koştuğu “kusursuz ekran” hayali, sonunda gerçek olmaya bir adım daha yaklaştı.

Çentikler, delikler, ekranı bölen o meşhur “ada” tasarımları… Hepsi tarihe karışabilir çünkü yeni bir teknoloji, yüz tanımayı tamamen görünmez hâle getirmeye hazırlanıyor.

İçerikten Görseller

Görünmez Face ID Dönemi Başlıyor: Android'lere Ekran Altı Yüz Tanıma Sistemi Geliyor!
2
2
2
2

Face ID için yeni bir çözüm üretildi

2

Bir dönem iPhone X ile hayatımıza giren çentik tasarımı, uzun süre telefonların en tartışmalı detaylarından biri oldu. Ardından daha küçük kamera delikleri ve iPhone 14 ile gelen “Dinamik Ada” gibi çözümler sahne aldı.

Ancak özellikle Apple’ın Face ID sistemi, gelişmiş güvenlik sunduğu için hâlâ büyük bir kamera alanına ihtiyaç duyuyor. Android tarafı ise çoğunlukla bu kadar gelişmiş yüz tanıma sistemlerinden uzak durdu çünkü gereken donanım hem büyük hem de maliyetliydi.

Oyunu değiştiren teknoloji metayüzeyler

2

ABD merkezli girişim Metalenz, bu soruna oldukça farklı bir çözümle geliyor. Şirketin çözümü ise “metayüzey” adı verilen ultra ince optik sistemler.

Bu teknoloji, klasik kamera lenslerinde olduğu gibi birden fazla cam katmanı yerine, nanoyapılarla ışığı yönlendiren tek ve düz bir yüzey kullanıyor. Sonuç ise aynı işi yapan ama çok daha az yer kaplayan sensörlerden ibaret. Üstelik bu sistem sadece görüntü değil, ışığın “polarizasyon” bilgisini de analiz edebiliyor.

Maske taklitlerini bile anlayabiliyor

2

Metalenz’in geliştirdiği “Polar ID” sistemi, yüz tanımayı bir üst seviyeye taşıyor çünkü bu teknoloji sadece yüzün şeklini değil, cildin ışığı nasıl yansıttığını da analiz ediyor.

Yani biri sizin ultra gerçekçi bir 3D maskenizi taksa bile sistem bunu anlayabiliyor çünkü insan derisinin yansıttığı ışık ile silikon maskenin yansıttığı ışık birbirinden tamamen farklı. Bu sayede Polar ID’nin, mevcut yüz tanıma sistemlerinden daha güvenli olduğu iddia ediliyor.

2027’de telefonlarda olacak

2

Şirketin planına göre Polar ID teknolojisi 2027 yılında telefon ve dizüstü bilgisayarlarda kullanılmaya başlanacak. Ekran altına tamamen gizlenmiş versiyonun ise 2028’de gelmesi bekleniyor.

Bu gelişme, Android üreticileri için özellikle kritik çünkü şimdiye kadar çoğu marka, ekran bütünlüğünü bozmamak için Face ID benzeri sistemlerden uzak durmuştu. Görünüşe göre bu devir artık 2027'de kapanacak gibi.

Mobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

Sudan Ucuz Fiyata İyi Özellikler Sunan Tablet Redmi Pad 2 9.7 Tanıtıldı

Sudan Ucuz Fiyata İyi Özellikler Sunan Tablet Redmi Pad 2 9.7 Tanıtıldı

Tanımadığınız Numara Kalmayacak: Ücretsiz Numara Sorgulama Nasıl Yapılır?

Tanımadığınız Numara Kalmayacak: Ücretsiz Numara Sorgulama Nasıl Yapılır?

10.200 mAh'lik Devasa Bataryaya Sahip Bütçe Dostu Telefon vivo Y600 Pro Tanıtıldı

10.200 mAh'lik Devasa Bataryaya Sahip Bütçe Dostu Telefon vivo Y600 Pro Tanıtıldı

Samsung Kamera Düzenini Değiştiriyor: S27 Ultra’da Bir Kamera Eksilebilir

Samsung Kamera Düzenini Değiştiriyor: S27 Ultra’da Bir Kamera Eksilebilir

Acayip Uygun Fiyata 120 Hz Ekran, 6000 mAh Batarya Sunan POCO C81 Pro Tanıtıldı

Acayip Uygun Fiyata 120 Hz Ekran, 6000 mAh Batarya Sunan POCO C81 Pro Tanıtıldı

iPhone 18 Hakkında Her Şey: Sürpriz Çıkış Tarihi, Fiyatı ve Özellikleri…

iPhone 18 Hakkında Her Şey: Sürpriz Çıkış Tarihi, Fiyatı ve Özellikleri…

Samsung, Galaxy S27'de Yıllardır Aynı Kalan Kamera Tasarımını Değiştirmeyi Planlıyor

Samsung, Galaxy S27'de Yıllardır Aynı Kalan Kamera Tasarımını Değiştirmeyi Planlıyor

Samsung Kararını Değiştirmedi: Galaxy S27 İki Farklı işlemci ile Gelecek

Samsung Kararını Değiştirmedi: Galaxy S27 İki Farklı işlemci ile Gelecek

Akıllı Telefon Telefon

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Mayıs 2026 Toyota Fiyat Listesi Açıklandı: Corolla’da 650 Bin TL’ye Varan İndirim

Mayıs 2026 Toyota Fiyat Listesi Açıklandı: Corolla’da 650 Bin TL’ye Varan İndirim

Mayıs 2026 Renault Fiyat Listesi Açıklandı: Elektrikli Renault Scenic Aşırı Yüksek Fiyatıyla Türkiye’de Satışa Sunuldu

Mayıs 2026 Renault Fiyat Listesi Açıklandı: Elektrikli Renault Scenic Aşırı Yüksek Fiyatıyla Türkiye’de Satışa Sunuldu

Mayıs 2026 Fiat Fiyat Listesi Açıklandı: Egea Fiyatı 1,5 Milyon TL'yi Geçti

Mayıs 2026 Fiat Fiyat Listesi Açıklandı: Egea Fiyatı 1,5 Milyon TL'yi Geçti

Mayıs 2026 Hyundai Fiyat Listesi Açıklandı: B-SUV İsteyen Bayon'u Kaçırmasın

Mayıs 2026 Hyundai Fiyat Listesi Açıklandı: B-SUV İsteyen Bayon'u Kaçırmasın

NASA, Dünyanın Dört Bir Yanındaki Yer Yüzü Şekilleriyle İsminizi Yazabileceğiniz Web Sitesi Açtı

NASA, Dünyanın Dört Bir Yanındaki Yer Yüzü Şekilleriyle İsminizi Yazabileceğiniz Web Sitesi Açtı

BYD Seal 08 Tanıtıldı: 1.000 Kilometre Menzil ve 5 Dakikada Şarj

BYD Seal 08 Tanıtıldı: 1.000 Kilometre Menzil ve 5 Dakikada Şarj

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com