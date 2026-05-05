Yıllardır Face ID için dahiyane pek çok çözüm örneği gördük ama Metalenz, Android'ler için yepyeni bir sistem üzerinde çalışıyor.

Akıllı telefonların yıllardır peşinden koştuğu “kusursuz ekran” hayali, sonunda gerçek olmaya bir adım daha yaklaştı.

Çentikler, delikler, ekranı bölen o meşhur “ada” tasarımları… Hepsi tarihe karışabilir çünkü yeni bir teknoloji, yüz tanımayı tamamen görünmez hâle getirmeye hazırlanıyor.

Face ID için yeni bir çözüm üretildi

Bir dönem iPhone X ile hayatımıza giren çentik tasarımı, uzun süre telefonların en tartışmalı detaylarından biri oldu. Ardından daha küçük kamera delikleri ve iPhone 14 ile gelen “Dinamik Ada” gibi çözümler sahne aldı.

Ancak özellikle Apple’ın Face ID sistemi, gelişmiş güvenlik sunduğu için hâlâ büyük bir kamera alanına ihtiyaç duyuyor. Android tarafı ise çoğunlukla bu kadar gelişmiş yüz tanıma sistemlerinden uzak durdu çünkü gereken donanım hem büyük hem de maliyetliydi.

Oyunu değiştiren teknoloji metayüzeyler

ABD merkezli girişim Metalenz, bu soruna oldukça farklı bir çözümle geliyor. Şirketin çözümü ise “metayüzey” adı verilen ultra ince optik sistemler.

Bu teknoloji, klasik kamera lenslerinde olduğu gibi birden fazla cam katmanı yerine, nanoyapılarla ışığı yönlendiren tek ve düz bir yüzey kullanıyor. Sonuç ise aynı işi yapan ama çok daha az yer kaplayan sensörlerden ibaret. Üstelik bu sistem sadece görüntü değil, ışığın “polarizasyon” bilgisini de analiz edebiliyor.

Maske taklitlerini bile anlayabiliyor

Metalenz’in geliştirdiği “Polar ID” sistemi, yüz tanımayı bir üst seviyeye taşıyor çünkü bu teknoloji sadece yüzün şeklini değil, cildin ışığı nasıl yansıttığını da analiz ediyor.

Yani biri sizin ultra gerçekçi bir 3D maskenizi taksa bile sistem bunu anlayabiliyor çünkü insan derisinin yansıttığı ışık ile silikon maskenin yansıttığı ışık birbirinden tamamen farklı. Bu sayede Polar ID’nin, mevcut yüz tanıma sistemlerinden daha güvenli olduğu iddia ediliyor.

2027’de telefonlarda olacak

Şirketin planına göre Polar ID teknolojisi 2027 yılında telefon ve dizüstü bilgisayarlarda kullanılmaya başlanacak. Ekran altına tamamen gizlenmiş versiyonun ise 2028’de gelmesi bekleniyor.

Bu gelişme, Android üreticileri için özellikle kritik çünkü şimdiye kadar çoğu marka, ekran bütünlüğünü bozmamak için Face ID benzeri sistemlerden uzak durmuştu. Görünüşe göre bu devir artık 2027'de kapanacak gibi.