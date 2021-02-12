Android Kullanıcıları, İkili İlişkilerde Daha İyiler

Bir internet sitesi, 2.000 kişinin katılımıyla Android ve iOS kullanıcılarını kıyaslayan bir araştırma gerçekleştirdi. İkili ilişkilerdeki rahatsız edici alışkanlıklara odaklanan bu araştırma, iOS sahiplerinin daha fazla kötü alışkanlığa sahip olduğunu gözler önüne seriyor.

Akıllı telefonların fiyat ve özelliklerini kıyaslayan küresel internet sitesi "CompareMyMobile", akıllı telefon kullanıcılarının alışkanlıklarına yönelik bir araştırma yaptı. 2.000'den fazla kişinin katılımıyla yapılan bu araştırma, Android kullanıcılarının ikili ilişkilerde daha iyi olduğu sonucunu ortaya koydu. Araştırmaya göre iPhone sahipleri, Android kullanıcılara göre daha fazla rahatsız edici alışkanlıklara sahip.

Neyin rahatsız edici olduğu kişiden kişiye değişebilir. Haliyle CompareMyMobile ekibi, bu alışkanlıkların neler olduğunu belirleyebilmek için ikili ilişkiler üzerine yoğunlaştılar. Bu bağlamda 12 farklı kriter belirlemeyi başaran şirket, bu kriterleri siteye gelen herkese yöneltti. İlginç bir şekilde CompareMyMobile'ın belirlediği tüm rahatsız edici özelliklerde, iPhone sahipleri biraz daha öndeydi.

iPhone sahiplerinin yüzde 75'i, TV ya da film izlerken telefonu ile oynuyor

Yapılan araştırmada sorulan sorulardan bir tanesi, televizyon ya da film izlerken telefon kullanıp kullanılmadığına ilişkindi. Garip bir şekilde her iki kullanıcı grubu da ortak bir şekilde bu alışkanlığa sahipler. iPhone sahiplerinin yüzde 75'i, Android telefon sahiplerinin ise yüzde 59'u, TV ya da film izlerken telefonuyla oynadığını belirtti. Bir filmin ortalama 90 dakika sürdüğünü kabul edecek olursak, telefonlardan bu kadar bile uzak kalamamak çok acı bir durum.

Öte yandan; birisiyle konuşurken telefon kullanma, çok fazla sosyal medya paylaşımı yapma ve paylaşılan her fotoğrafta filtre kullanma, yemek yerken telefon kullanma, görüşme sırasında yüksek sesle konuşma, bir mesajda anlatılabilecek bir şeyi onlarca mesaja bölme, mesajlara cevap vermeme ve yemek fotoğrafları çekme konusunda da iPhone sahipleri daha kötü durumdalar.

Araştırmaya dair detaylı sonuçlar

Araştırma, iPhone sahipleriyle ilgili çarpıcı sonuçlar ortaya koyuyor olsa da sonuçlar, belirleyicilik açısından yetersiz. Neticede 2.000 kişilik bir araştırmanın sonuçlarından bahsediyoruz ve kimseyi de itham etmek istemeyiz. Ancak yukarıda gösterdiğimiz maddeleri kendi içinizde değerlendirip, bu alışkanlıklardan bir ya da birden çoğuna sahipseniz, öz eleştiri yapmanız gerektiğini ifade edebiliriz.