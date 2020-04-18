Hangi siteye girerse girsin, karşısına çıkan sinir bozucu reklamlardan bıkanlar için reklam engelleme nasıl yapılır sorusunu yanıtladık. Anlattığımız yöntemleri uygulayarak hem mobilde hem bilgisayarda çıkan reklamları engelleyebilirsiniz.

Herhangi bir dizi, film izleme sitesine girdiğiniz ya da bir yazı okumak istediğiniz zaman belki dakikalarca reklamları kapatmakla uğraşıyorsunuz. Hatta öyle ki, bahis sitesi reklamı görmeden dizi izlemek hayal oldu. Fakat üzülmeyin, reklam engelleme imkansız değil hatta oldukça kolay bir işlem.

Reklam engelleme işlemini hem mobil cihazlarınızda hem de bilgisayarınızda yapabilirsiniz. Kuracağınız bir eklenti ya da indireceğiniz bir mobil uygulamayla reklam engelleme işlemi yapabildiğiniz gibi herhangi ek bir kurulum yapmadan, reklam engelleme özelliği bulunan bir internet tarayıcısı da kullanabilirsiniz. Sizin için reklam engelleme nasıl yapılır sorusunu yanıtladık ve reklam engelleme yollarını detaylı olarak açıkladık.

Bilgisayar için tarayıcılarda reklam engelleme:

En popüler internet tarayıcılarından olan Google Chrome ve Mozilla Firefox’un kendine ait bir reklam engelleme özelliği bulunmuyor ama kolayca indirebileceğiniz bir eklenti sayesinde karşınıza çıkan sinir bozucu reklamları engelleyebilirsiniz. Listedeki reklam engelleme eklentilerinden size en uygun olanı indirip internet tarayıcınıza kurarak hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

YouTube reklam engelleme nasıl yapılır?

Dünyanın en geniş video arşivlerinden birine sahip video izleme platformlarından olan Youtube’da da sık sık reklamlarla karşılaşmak mümkün. Video izleme keyfini bozan bu reklamlardan kurtulmak için Google Chrome ve Mozilla Firefox internet tarayıcılarınıza reklam engelleme eklentisi kurabilirsiniz.

Youtube’daki videoları reklamsız olarak mobilden izlemek isteyenlerin de kullanabilecekleri bir reklam engelleme uygulaması var. Youtube mobil uygulamasındaki reklamları engellemek isteyen Android kullanıcıları AdClear mobil uygulamasını indirerek reklamsız video izleme keyfini yaşayabilirler.

Maalesef iOS işletim sistemindeki Youtube mobil uygulamasında çıkan reklamları engellemek için kullanabileceğiniz herhangi bir mobil uygulama bulunmuyor. Fakat Adblock Plus ve benzeri bir reklam engelleme uygulaması indirdikten sonra Safari üzerinden Youtube’a girerek reklamsız video izleyebilirsiniz.

Eklentisiz reklam engelleme özelliğine sahip tarayıcılar da var:

Google Chrome ve Mozilla Firefox internet tarayıcılarından birini kullanıyorsanız yukarıdaki eklentilerden birini indirerek reklam engelleme işlemi yapabilirsiniz. Eğer herhangi bir eklenti kurmakla uğraşmak istemiyorsanız, reklam engelleme özelliğine sahip internet tarayıcılarından birini kullanabilirsiniz.

Reklam engelleme özelliğine sahip internet tarayıcıları arasında en bilinen ve güvenilir olanları Opera ve Brave. Opera ya da Brave internet tarayıcılarından birini indirerek kurulumunu tamamladıktan sonra kullanmaya başladığınız zaman, herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan, tarayıcının kendi reklam engelleme özelliği devreye girecektir.

Mobil reklam engelleme nasıl yapılır? (Android - iOS):

Mobil cihazlarınızda reklam engelleme işlemi zor gibi görünse de aslında bilgisayardan bile basit bir işlem. Yapmanız gereken tek şey, mobil internet tarayıcınızın Ayarlar bölümünden pop-up engellemesi yapmak.

Mobil Google Chrome reklam engelleme:

Google Chrome mobil uygulamasını açın.

Sağ üst köşedeki üç noktalı butona dokunun.

“Ayarlar” menüsünden “Site Ayarları” bölümünü açın.

“Pop-up Ayarları” bölümünü açın.

Burada gördüğünüz pop-up engelleme seçeneğinin aktif olduğundan emin olun.

emin olun. İşlem tamam.

Android mobil internet tarayıcı reklam engelleme:

Mobil internet tarayıcınızı açın.

“Ayarlar” menüsünü açın.

“Gelişmiş” bölümünü açın.

Pop-up engelle seçeneğini aktif hale getirin.

İşlem tamam.

iOS kullanıcıları Safari mobil internet tarayıcısındaki tüm reklamları olmasa da, açılır pencere reklamlarını engelleyebilirler. Bunun için, Safari’nin Ayarlar menüsünden “Açılır Pencereleri Engelle” seçeneğini aktif hale getirmeniz yeterli olacaktır.

Opera internet tarayıcısı, bilgisayar sürümünde olduğu gibi mobil sürümünde de çıkan reklamları engelleyecektir. Opera mobil internet tarayıcısını iOS ya da Android işletim sistemine sahip akıllı cihazınıza indirdikten sonra “Reklamları Engelle” seçeneğini aktif hale getirerek herhangi bir sitede karşınıza çıkacak reklamları engelleyebilirsiniz.

Sizin için reklam engelle nasıl yapılır sorusunu yanıtladık ve hem mobilde hem de bilgisayarınızda reklam engelleme işlemini nasıl yapacağınızı detaylı olarak açıkladık. Yukarıda yöntemler arasından cihazınıza en uygun olanı uygulayarak reklamsız dünyanın tadını çıkarabilirsiniz.