Android cihazlarınızda yanlış biçimlendirildiği ya da silindiği için kaybettiğiniz pek çok fotoğraf ya da video olabilir. Neyse ki yanlışlıkla silinen fotoğrafları ya da silinen videoları geri getirme işlemi için kullanabileceğiniz bazı mobil uygulamalar var. Gelin bu mobil uygulamalara yakından bakalım ve öne çıkan özelliklerini görelim.

Android cihazlarınızda bulunan fotoğraf ve videolar yanlış biçimlendirildiği için, yedekleme sırasında ya da yanlışlıkla silinebilirler. Peki bu silinen fotoğrafları ve silinen videoları geri getirmek için yapılacak hiçbir şey yok mu? Endişe etmeyin, her zaman mutlak başarı ile çalışmasalar da silinen fotoğrafları ve silinen videoları geri getirme işlemi için kullanabileceğiniz bazı mobil uygulamalar var.

Silinen fotoğrafları ve silinen videoları geri getirme uygulamalarının bazıları ücretli olarak hizmet veriyor ancak bunları listemize almadık. Listemizdeki mobil uygulamalar ücretsiz ama bazıları uygulama içi satın alımlar sunabilir. Silinen fotoğrafları ve silinen videoları geri getirme uygulamaları listemizi inceleyin ve tam olarak hangisi sizin sorununuzu çözecekse onu indirerek hemen kullanmaya başlayın.

Silinen fotoğrafları ve silinen videoları geri getirme uygulamaları:

EaseUS MobiSaver

Data Recovery

Deleted Video Recovery

DiskDigger

Dumpster Geri Dönüşüm Kutusu

Undeleter Recover Files & Data

Disk Video Recovery Pro

Video Recovery

Geniş dosya format desteği: EaseUS MobiSaver

Geliştirici: EaseUS Data Recovery Software

Boyut: 7 MB

İndirme sayısı: 5 Milyon +

EaseUS MobiSaver mobil uygulaması hem Android cihazınızın dahili belleğinden hem de SD karttan silinen videoları, fotoğrafları, kişileri ve diğer dosyaları geri getirebiliyor. JPG/JPEG, PNG, MP4, 3GP, AVI, MOV başta olmak üzere pek çok farklı dosya formatını destekliyor. Özellikle bir dosya silindikten sonra ilk birkaç dakika içinde uygulamayı çalıştırırsanız silinen dosyanın geri getirilmemesi için hiçbir sebep yok.

Ek bir geri dönüşüm kutusu: Data Recovery

Geliştirici: Daily Utility Apps

Boyut: 8.8 MB

İndirme sayısı: 1 Milyon +

Data Recovery mobil uygulaması aslında silinen dosyaları geri getirmiyor, yalnızca silinen dosyaların bir süre daha saklanabileceği bir geri dönüşüm kutusu oluşturuyor. Uygulama yüklenmeden önce silinmiş olan bazı veriler kurtarılabilir ancak videolar konusunda böyle bir durum söz konusu değil. Data Recovery ile kurtarabileceğiniz dosyalar arasında fotoğraflar, videolar, uygulamalar, mesajlar, kişiler, arama kayıtları ve ses dosyaları bulunuyor.

Silinen videoları geri getirmek için geliştirildi: Deleted Video Recovery

Geliştirici: Smin photo recovery

Boyut: 4.5 MB

İndirme sayısı: 5 Milyon +

Adından da anlaşılacağı üzere Deleted Video Recovery mobil uygulamasının geliştirilme amacı silinen videoları geri getirmektir. Uygulama, cihazınızda kayıtlı tüm videoları kendi belleğine alıyor. Böylece silmiş olsanız bile daha sonra buradan bulma imkanınız oluyor. Uygulama yüklü değilken silinen videolar konusunda elinizi hızlı tutarsanız onların da bir kısmını kurtarmanız mümkün.

Rootlu cihazlarda daha başarılı: DiskDigger

Geliştirici: Defiant Technologies, LLC

Boyut: 4.5 MB

İndirme sayısı: 100 Milyon +

DiskDigger mobil uygulaması hem Android cihazınızın dahili belleğinden hem de SD karttan silinen video ve fotoğrafları geri getirebiliyor. Uygulamayı kullanmak için root işlemi yapmanıza gerek yok ancak cihazınız rootluysa çok daha detaylı bir tarama yaparak tüm silinen dosyalara ulaşmanız mümkün. Uygulama üzerinden farklı bulut depolama hizmetlerine yedekleme yapmanız da mümkün.

Son bir şans daha: Dumpster Geri Dönüşüm Kutusu

Geliştirici: Baloota

Boyut: Cihaza göre değişir

İndirme sayısı: 50 Milyon +

Dumpster Geri Dönüşüm Kutusu mobil uygulaması da silinen dosyaları geri getirmiyor, yalnızca silinen dosyaların bir süre daha saklanabileceği bir geri dönüşüm kutusu oluşturuyor. Reklamsız ve ücretsiz olarak çalışan Dumpster Geri Dönüşüm Kutusu, cihazınızda yüklü olan dosyaları sildiğiniz zaman önce kendi belleğinde saklıyor. Siz buradan silene kadar dosyalar saklanıyor, böylece dilediğiniz zaman kurtarma şansınız oluyor.

Cihazınızın rootlu olması gerekiyor: Undeleter Recover Files & Data

Geliştirici: Fahrbot PRI

Boyut: 18 MB

İndirme sayısı: 10 milyon +

Undeleter Recover Files & Data mobil uygulamasını etkili bir şekilde kullanmak ve silinen tüm dosyalarınızı kurtarabilmek için cihazınızın rootlu olması gerekiyor. Rootsuz Android cihazlarda yalnızca silinen fotoğraflar geri getirilebiliyor. Uygulama JPEG / JPG, PNG, MNG, JNG, GIF, MP4, AVI, MKV, MP3 başta olmak üzere pek çok farklı dosya formatını destekliyor ve kurtarma işlemini gerçekleştiriyor.

Silinen tüm dosyalar burada: Disk Video Recovery Pro

Geliştirici: Andro Bahi

Boyut: 1.8 MB

İndirme sayısı: 1 Milyon +

Disk Video Recovery Pro mobil uygulaması hem Android cihazınızın dahili belleğinden hem de SD karttan silinen video ve fotoğrafları root işlemine gerek kalmadan geri getirebiliyor. FLV, AVI, MOV, MP4, MPG, 3GP başta olmak üzere pek çok farklı dosya formatını destekleyen uygulama, dosyalarınızı kendi belleğinde saklıyor. Böylece yanlışlık silinen bir dosyaya uygulama belleğinden yeniden erişebilmeniz mümkün oluyor.

Silinen videoların neredeyse hepsini kurtarıyor: Video Recovery

Geliştirici: Tasty Blueberry PI

Boyut: 2.7 MB

İndirme sayısı: 5 Milyon +

FLV, AVI, MOV, MP4, MPG, 3GP başta olmak üzere pek çok dosya formatını destekleyen Video Recovery adından da anlaşılacağı üzere silinen videoları getirmek için özel olarak geliştirilmiş bir mobil uygulamadır. Uygulama ile silinen videoları geri getirmek için root işlemine ihtiyacınız yok. Uygulamayı çalıştırdıktan sonra silinen videoların boyutuna bağlı olarak değişen bir süre sonunda silinen videoların büyük bir bölümüne ulaşabilirsiniz.

Android cihazlarda bir şekilde silinen fotoğrafları ve silinen videoları geri getirme için kullanabileceğiniz mobil uygulamaları listeledik ve kısaca bu uygulamaların öne çıkan özelliklerinden bahsettik. Listemizdeki uygulamalar ücretsizdir ancak bazıları ek hizmetler için uygulama için satın alımlar sunabilirler.