Android işletim sisteminde keşfedilen yeni bir yazılım, toplamda 337 uygulamayı hedef alarak kullanıcıların hassas bilgilerini hackerlara sunabiliyor. Yazılım, kullanıcıların şifrelerini ve kart bilgilerini ele geçirebiliyor.

Twitter’ın en büyük hesaplarının bile hackerlar tarafından ele geçirilebildiği şu günlerde akıllı telefonlarımızın güvenliğine her zamandan daha fazla dikkat etmemiz gerekiyor. Elbette Twitter’da yaşanan olaylar ve akıllı telefon hacklenmesi aynı prensipleri taşımasa da her ikisi de kullandığımız platformun güvenliği konusunda endişeler yaratıyor.

Akıllı telefon sektöründe en büyük paya sahip olan Android işletim sistemi de uzun zamandır güvenlik sorunları nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Şirket, son aylarda güvenlik konusunda epey gelişmiş olsa da keşfedilen yeni bir güvenlik açığı, milyonlarca kullanıcının bilgilerini riske atıyor olabilir.

337 uygulamayı hedef alıyor:

Android işletim sisteminde keşfedilen yeni BlackRock isimli zararlı yazılım, kullanıcıların kullandıkları uygulamalar üzerinden onların birçok bilgisini ele geçirebiliyor. Üstelik ilk olarak ThreatFabric tarafından keşfedilen bu güvenlik açığı, toplamda 337 uygulamayı hedef alıyor.

Hazırlanan raporlara göre BlackRock isimli zararlı yazılım Gmail, Google Play, Netflix gibi toplamda 337 uygulamadan kullanıcıların şifrelerini ve kredi kartı bilgilerini hackerlara doğrudan sunabiliyor. Yine raporlara göre yazılım, kurban kişinin telefonuna spam olarak mesajlar göndererek telefonun kitlenmesini sağlıyor. Ayrıca BlackRock, bir ‘keylogger’ işlevi yerine getirerek birçok diğer bilginin de çalınmasına neden olabiliyor.

Raporlara göre BlackRock isimli bu kötü amaçlı yazılım, Avast, AVG, BitDefender, Eset, Trend Micro, Kaspersky ve McAfee gibi popüler antivirüs yazılımlarından da sıyrılabiliyor. Yazılım, akıllı telefonun ekranında sahte yeni bir ekran göstererek özünde kullanıcılara farklı bir telefon kullandırıyor.

Yazılımı tespit eden şirket, yazılımın Amazon, Google Play Servisleri, Gmail, Outlook, Netflix, Uber, Twitter, Snapchat, Instagram, Facebook, WhatsApp gibi popüler uygulamaları da hedef alabildiğini açıkladı. Yazılımın ne kadar süre daha Android’de çalışacağı henüz cevaplanamayan bir soruyken Google tarafından da bu yazılıma dair bir açıklama henüz gelmedi.