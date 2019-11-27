Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Habitat Derneği ve Facebook iş birliğiyle topluluk merkezi Facebook İstasyon, İstanbul’dan sonra başkent Ankara’da da açılacak.

Facebook’un girişimlerinden bir tanesi olan Facebook İstasyon, Türkiye’de ilk olarak İstanbul’da açılmıştı. Facebook İstasyon’un Türkiye’deki bir diğer noktası ise Ankara olacak. Başkentteki Facebook İstasyon; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Ankara Ticaret Odası (ATO), TOBB Ankara Genç Girişimciler Kurulu ve Habitat Derneği’nin iş birliğiyle açılacak.

Peki, nedir bu Facebook İstasyon? Facebook İstasyon internet sitesinde bu girişim şöyle açıklanıyor: “Farklı topluluklar, işletmeler, STK’lar ve gazeteciler için ortak bir çalışma ve bilgi paylaşımı alanı olmayı hedefleyen Facebook İstasyon, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Habitat Derneği iş birliğiyle Türkiye toplumunun ve ekonomisinin gelişimini destekleyerek bilgi paylaşımının ve iş birliğinin artırılmasını sağlamak amacı ile hayata geçirildi.”

Facebook İstasyon Ankara:

Ankara Ticaret Odası’ndan yapılan açıklamada, Facebook İstasyon Ankara’nın kurulması için ATO Başkanı Gürsel Baran ve Habitat Derneği Başkanı Sezai Hazır tarafından iş birliği protokolü imzalandığı ifade edildi.

Türkiye’nin Facebook kullanım oranı bakımından dünyada 9. sırada olduğunu belirten ve gelecekle ilgili gelişmeleri kaçırmamamız gerektiğini söyleyen Gürsel Baran, “Dünya başka bir yere gidiyor ve değişim hepimiz için kaçınılmaz bir son. Mağazalara giderek alışveriş yapma devri bitti. Eğitimler bile internet üzerinden Facebook ve benzeri iletişim kanallarından yapılıyor. Geçmişte kalmamak için geleceğe dair tüm gelişmeleri işimize adapte edebilmeliyiz” dedi.

Habitat Derneği Başkanı Sezai Hazır ise Ankara’da açılacak Facebook İstasyon için şu ifadeleri kullandı: “7 bölgesel merkez açarak Türkiye'deki girişimciliğin geliştirilmesini amaçladık. Bugün 6'ıncı imzayı atarken yakın zamanda Ankara merkezinin de açılışını yapmayı diliyoruz.”

İlk olarak İstanbul’da açılan, Ankara için de gerekli imzaların atıldığı Facebook İstasyon ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için Facebook İstasyon’un internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.