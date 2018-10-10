Piyasada pek çok oyuncak robot var, yine de Anki Vector kadar sevimlisini bulmak zor. Robotun yapay zekası konusunda ise Alexa devreye giriyor.

Wlall-E filmini izleyen herkes, kocaman gözleriyle ve sempatik davranışlarıyla tanıtılan Anki Vector'e sempati besliyor. Karakteri bir kenara koyarsak, robotun Wall-E kadar olmasa da zeki olması için Alexa'dan destek alması bekleniyor.

Anki'nin kurucularından olan CEO'su Boris Sofman, Kickstarter'da en çok aldıkları isteğin Alexa uyumu olduğunu söyledi. Sofman, açıklamasında Alexa için Amazon ile çalışmaya başladıklarını ancak bu geliştirmenin henüz başlangıç aşamasında olduğunu söyledi. Sevimli bir kişiliğe sahip olmasının yetmeyeceğini, Vector'un zaman içinde gelişmesi gerektiğini kaydeden CEO, Anki ekibinin devamlı olarak Vector'u geliştireceğini belirtti. Yani bu yılın başında satılan Vector'lar, üç yıl sonraki modellerden daha ilkel olacak. Ekibin amacı Alexa güncellemesini yıl sonuna yetiştirebilmek olarak açıklandı.

Alexa uyumluluğunun dışında Anki evcil hayvan fark etme, ev gözlemleme, mesaj ulaştırma, müzik tanıma ve 360 derece kamera konularında da çalışıyor. Anki Vector, 12 Ekim'de 250 dolarlık etiketle piyasaya çıkacak.