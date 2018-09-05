Antarktika Kıtasının En Detaylı Haritası Yayınlandı

Minnesota Üniversitesi ve Ohio Eyalet Üniversitesi'nin idare ettiği bir araştırma ekibi, Antarktika kıtasının yüzeyini en doğru şekilde gösteren yüksek çözünürlüklü bir arazi haritası yayınladı.

Antarktika Referans Yükseklik Modeli (REMA) olarak adlandırılan harita, 8 metrelik bir çözünürlüğe sahip. Bu, araştırmacıların artık her bir dağın yüksekliği ve Antarktika'da birkaç metrelik alandaki tüm buz kütleleri hakkında bilgi sahibi oldukları anlamına geliyor. Bundan önce en doğru görüntüyü sağlayan topografik harita yükseklik açısından 1 kilometre veya yarım millik bir alanda bilgi sağlayabiliyordu. Yeni harita ise 14 milyon kilometre karelik bir alanı kapsıyor.

Minnesota Üniversitesi yeryüzü bilimleri araştırmacısı ve Kutup Coğrafi Merkezi'nin başkanı Paul Morin, konu hakkında "Antarktika'nın en yüksek, en kuru ve Dünya üzerindeki en uzak yerlerden biri olduğunu göz önünde bulundurursak, artık gelecekte ölçülecek inanılmaz bir topografik modele sahibiz" dedi.

Yeryüzü bilimleri profesörü ve Ohio Eyalet Üniversitesi Byrd Kutup ve İklim Araştırma Merkezi başkanı Ian Howat ise proje hakkında "Şu ana kadar, elimizdeki Mars haritası Antarktika haritasından daha iyiydi. Antarktika şimdi ise Dünya'nın en iyi haritalanmış kıtası durumunda" dedi.

Antarktika'nın yaklaşık %99'u buzla kaplı. Bu yeni harita, iklim değişikliğinin zaman içinde ortaya çıkardığı etkileri ölçebilmeleri için bilim insanlarına eşi görülmemiş bir detay sunuyor.

Paul Morin, aynı zamanda "Artık buzulların erime ve yer değiştirmelerini her zamankinden daha iyi bir şekilde izleyebileceğiz. Bu da bize iklim değişikliğini ve deniz seviyesinin yükselme ölçüsü hakkında bilgi verecek. Tüm bu bilgiler gözümüzün önünde olacak" açıklamalarında bulundu.

Harita, bilim ekiplerine Antarktika bölgesine turlar düzenleyebilmeleri için gerekli bilgiyi sağlayabilecek kadar hassas ve doğru bilgiler sunmakta.

Proje, uzayda 400-700 km uzaklıkta kutup yörüngesinde bulunan uydulardan elde edilen fotoğraflarla başladı. Bu uydular, proje için gerekli görselleri toplayabilmek için altı yıldan fazla bir süredir çalışmaktaydı.

Ohio Eyalet Üniversitesi araştırmacıları resimleri işleyecek olan yazılımı geliştirirken Minnesota Üniversitesi araştırmacıları da İllinois Urbana-Champaign Üniversitesi'nin sağladığı, dünyanın en büyük akademik amaçlı süperbilgisayarlarından biri olan Blue Waters süperbilgisayarının yardımı ile haritayı bir araya getirebilmek için beş yıl boyunca çalıştılar. Yüksek çözünürlüklü bu topografik haritanın oluşturulması için milyonlarca fotoğraf işlendi.

Proje hakkındaki sözlerine devam eden Morin, "Bu yalnızca birinci adım. Bu denli fazla veriyi böylesine bir doğrulukta işleyebileceğimizi hiç hayal etmemiştik. Artık bu işlemi her yıl bir buçuk kez tekrarlayacağız, böylece zamanla gerçekleşen değişimi görebileceğiz"

"Şu an bu bizim için sihir gibi bir şey. Bu veri sayesinde bazı çok önemli bilimsel soruları yanıtlayabileceğiz. Bu, fazla riskli olsa da getirisi yüksek bir proje" dedi.