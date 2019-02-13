Battle Royale Oyunu Apex Legends'e Güncelleme Geldi

Çıkmasının üzerinden çok kısa bir süre geçmesine rağmen muazzam bir oyuncu kitlesine ulaşan Apex Legends, güncelleme aldı.

Geçen yıl içerisinde Fortnite'ta gördüğümüz ivmeli çıkış herkesi etkilemişti. 4 Şubat tarihinde çıkışını gerçekleştiren Apex Legends'ta aynı ve hatta daha büyük bir ivmeli çıkışı hâlihazırda gerçekleştiriyor. İlk 72 saatinde 10 milyon, çıkış gerçekleştirdiği hafta içerisinde ise 25 milyondan fazla oyuncuya ulaşan Apex Legends, az önce yeni bir güncelleme aldı.

Origin üzerinden oynanabilen Apex Legends'ın oyuncuları, oyun ilk çıktığı günden beri oyunun kapanması, hiç açılmaması ve oyundan atılmaları gibi sorunlarla boğuşuyorlardı. Oyunun yazılımcıları ise bu duruma çok hızlı bir şekilde el atarak oyunun çıkmasının üzerinden daha 10 gün geçmeden birçok sorunu giderdiler. Apex Legends'ın 13 Şubat tarihinde yayınlanan güncellemesinin notları ise şu şekilde:

Kararlılık, performans ve hatalar için iyileştirmeler

Arayüzde çeşitli iyileştirmeler ve yenilikler yapıldı.

Yavaş hızlarda çalışa sabit disk kullanan oyuncuların oyunlarının çökmesine neden olan zaman aşımı sorunu çözüldü.

Sunucu kararlılığı iyileştirildi.

Envanterde eşyaların ayrı ayrı stoklanması sorunu giderildi.

Performans iyileştirmeleri yapıldı.

Oyuna ilk girişte oyuncuların lobide gri ekran hatası alması sorunu düzeltildi.

Arkadaş listenizdeki tüm arkadaşlarınızın çevrimdışı olarak gösterilip partiye davet edilememesi sorunu düzeltildi.

Bloodhund'ın Q yeteneğinin ortamda kalma süresi 1 saniyeye düşürüldü.

Arc Star özelliğinin bildirgeci el bombası ile neredeyse aynı oldu.

Sevgililer Günü için

"Live Die Live" rozeti oyuna eklendi. Bu sınırlı süreli rozeti kazanmak için takımınızdaki oyunculardan birisini 13 Şubat ile 19 Şubat tarihleri arasında canlandırmanız/yerden kaldırmanız gerekiyor.

Oyunun mağazasına Sevgililer Günü görünüş ürünleri eklendi. Bu ürünler (“Kalbin İçinden” Longbow Epic DMR skini ve “Oyunun Sevgisi” Pathfinder banner çerçevesi) 13 Şubat ile 19 Şubat tarihleri arasında mağazadan edinilebilecek.

Harita düzeltmeleri

Harita coğrafyasında düşebileceğiniz delikler ve oyuncuların sıkışabileceği alanlar ile birlikte daha birçok başka sorun düzeltildi.

PlayStation Plus Play Pack

Flatline kostümü ve banner card için görsel yenileme yapıldı. Bu yenileme, daha önceden kostüme sahip olan tüm kullanıcılar için de geçerli olacak.

Apex Legends geliştirici ekibi aynı zamanda: "Hala yapacak çok işimiz var. Oyuncuların bağlantı kesilmeleri ve çökmelerden rahatsız olduklarını biliyoruz. Kararlılığı ve performansı iyileştirmenin yanı sıra herkes için daha fazla bilgiyi (yaptığımız işlerle ilgili) sağlamak için çalışıyoruz" diyor.

Güncelleme her ne kadar tüm kullanıcılar için yayınlansa da henüz aktif edilmiş gibi gözükmüyor. Güncellemenin ne zaman aktif edileceği bilinmemekle birlikte yakın bir zamanda aktif edileceği tahmin ediliyor.