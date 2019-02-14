Apex Legends'ın Yeni Güncellemesi Xbox One'da Sorun Yarattı

Oyun sektörüne bomba gibi giriş yapan Apex Legends, çıktığı günden bu yana sorunsuz olmasıyla ilgi çekiyordu. Fakat hiçbir şeyin kusursuz olmadığı gibi Apex Legends'ta da bazı sorunlar ortaya çıktı.

Apex Legends, Battle Royale alanındaki popülerliğini sürdürmeye devam ediyor. Piyasadaki diğer Battle Royale oyunlarına göre şimdilik sorunsuz görünen Apex Legends, oyuncu sayısını da hızla artırmaya devam ediyor.

Tabii ki hiçbir şey kusursuz değil. Apex Legends da kusursuz olmayan şeylerden biri ve ilk problemi bugün patlak verdi. 14 Şubat Sevgililer Günü'nün şerefine oyuna kapsamlı bir güncelleme geldi ancak oyunun geliştiricisi Respawn, bazı kozmetik kaplamalarında problemler olduğunu duyurdu. Duyurulan bu problemin sebebi ile ilgili araştırmalar devam ederken, problemli olan tüm kaplamalar ve kostümler devre dışı bırakıldı. Kaplamalarla ilgili bu problemin dışında başka bir sorun daha bildirildi. Bu sorun ise bazı oyuncuların Caustic ve Mirage karakterlerinin kilitlerini açmalarına rağmen kullanmalarına engel oluyor.

Neyse ki bu problemler sadece Xbox One platformunda görüldü. PC ve PS4 oyuncuları için henüz bir problem yok gibi görünüyor.

Sevgililer Günü ile birlikte gelen bu güncelleme sadece problemler getirmedi. Güncellemenin asıl kapsamı oyuncu arayüzünde iyileştirmeler ve değişiklikler içeriyor. Bunlarla birlikte, sunuculardaki bağlantı kalitesi ve ufak hatalar da düzeltildi.