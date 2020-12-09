Apple, Şimdi de 120 Dolarlık Bir Yoga Matı Satmaya Başladı

Apple, önümüzdeki hafta tanıtılacak Fitness+ kapsamında çevrimiçi mağazasından yoga aksesuarları satmaya başladı. Özellikle 120 dolarlık Manduka marka bir yoga matı fazlasıyla dikkat çekti.

Apple, uzun yıllardan beri çıkardığı teknolojik cihazları kendine özgü bir fiyat politikasıyla satışa sunuyor. Son derece yüksek fiyat aralığında cihazlar satan şirket, şimdi de Apple Fitness+ lansmanı kapsamında bir yoga matı satmaya başladı. Lansman öncesinde web sitesinde Manduka'dan 120 dolar değerinde bir yoga matı ekleyen Apple, çok yakında egzersiz ekipman skalasını geliştirecek gibi görünüyor.

Apple'ın çevrimiçi mağazasında satılmaya başlayan bu egzersiz ekipmanları arasında 77,95 dolarlık Manduka eKOlite Yoga Minderi, 119,95 dolarlık Manduka 6 mm Performance Yoga Matı ve 19,95 dolarlık Cork Yoga Block dahil olmak üzere yoga aksesuarları ve çeşitli ekipmanlar yer alıyor.

Önümüzdeki hafta Fitness+ tanıtılacak

Apple, 14 Aralık Pazartesi günü Apple Watch odaklı oluşturulacak Fitness+ özelliğini tanıtacak. Stüdyo tarzı antrenmanları iPhone, iPad ve iPad TV'ye getirmesi beklenen Fitness+'ın Apple Watch'taki antrenman ölçümlerini birleştirerek kişiselleştirilmiş bir antrenman sistemi kuracağı düşünülüyor.

Apple Fitness+, güç, yoga, dans, bisiklet, koşu bandı, kürek çekme gibi egzersizleri yapmanızı sağlayacak. Herkese hitap edecek her türden pek çok eğitmenin yer alacağı Fitness+'da egzersiz yapacak kişileri motive etmek için belirli sanatçıların ilham verici müzikleri de sizlere eşlik edecek.

Apple'ın yakında tanıtılacak yeni hizmeti öncesinde çevrimiçi mağazasında satışa sunulan Manduka imzalı üç yoga aksesuarı özellikle fiyatlarıyla çok fazla tartışma konusu oldu. Manduka'nın Apple'ın mağazasında 120 dolara satılan 6 mm Performance Yoga Minderi'nin ülkemizde kur devreye girdiğinde "940 TL + vergi" gibi absürt bir fiyata yükseldiği görülüyor. Yoga gibi bir spor için premium matlar üreten Manduka firması, ultra yoğun tasarımlı matlarıyla piyasada beğenilen bir marka, ancak buna rağmen fiyatların bu kadar yüksek olması Apple'ın ileride daha fazla eleştirilmesine neden olabilir.