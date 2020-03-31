Fitbit Charge 4, fitness bilekliğini akıllı saatlere yaklaştıran yeni özellikleriyle tanıtıldı. Charge 4, dahili GPS ve Spotify'da müzik kontrolünün yanı sıra fitness takibinde de yenilikler sunuyor

Fitbit, Google tarafından satın alındığından bu yana ilk büyük duyurusunu yaparak Fitbit Charge 4'ü tanıttı. Yeni fitness bilekliği, tasarımda büyük farklılıklar sunmasa da dahili GPS ve Spotify entegrasyonu gibi yeni özellikler sunuyor.

Fitbit Charge 4, endüktif bir düğme, 1.36 inç ekran ve değiştirilebilir bant sistemi nedeniyle Fitbit Charge 3 ile oldukça benzer görünüme sahip. Değişen tek şey ise rose gold renk seçeneği yerine koyu kırmızı tonda bir rosewood rengiyle satışa sunulması.

Dahili GPS

Charge 4'ün öne çıkan özelliğinin dahili GPS olduğu görülüyor. Fitbit, Charge 4'ün tasarımının GPS performansını optimize edeceğini söylese de, bu özellik pil ömründe önemli bir düşüşe neden olacaktır. Bilekliğin yoğun GPS kullanımıyla, tahmini olarak 5 günlük bir pil ömrü sunacağı belirtiliyor. GPS özelliği ayarlar bölümünden kapatılabiliyor.

Fitbit Charge 4 ayrıca yeni fitness modu Active Zone Minutes ile birlikte geliyor. Yakında tüm Fitbit akıllı saatlere gelecek olan bu yeni özellik, herhangi bir aktivite sırasında verileri takip etmek için kalp atış hızını kesintisiz ölçüyor ve aktivitelerinize kredi veriyor. Örneğin, aynı sayıda adım atsanız bile koşunca daha fazla kredi kazanıyorsunuz.

Active Zone Minutes, kalp atış hızı bölgelerinin ayrıntılarını içeren bir antrenmanın özeti veriyor. Ayrıca Fitbit uygulaması, Dünya Sağlık Örgütü ve Amerikan Kalp Derneği'nin önerilerine dayanarak, her aktivite için ilerlemenizin ayrıntılı bir özetini sunuyor.

Fitbit ayrıca daha önce sadece Versa ve Ionic akıllı saatlerde mevcut olan yeni uyku izleme özelliklerini de getiriyor. Kalp atış hızı ve SpO2 sensörlerini kullanarak, uykunuzun kalitesini ölçen Uyku Puanı oluşturuyor. Sizi belirli bir zamanda uykudan uyandırmak yerine yavaş yavaş uyandırmak için makine öğrenimini kullanan Smart Wake özelliği de yeni bileklikte yer alıyor.

Spotify entegrasyonu ile müzik kontrolü

Charge 4 ayrıca Fitbit'in müziği kontrol etmenizi sağlayan ilk bilekliği. Ancak bunun için telefonunuza ve Spotify Premium aboneliğine ihtiyacınız olacak. Versa Lite gibi, Bluetooth kulaklıklar Charge 4 ile eşleştirilemiyor. Bileklik üzerinden çalma, karışık çalma, atlama ve beğenme gibi temel özellikleri kullanabiliyorsunuz. Fitbit ayrıca Fitbit Pay ile ödemeler için NFC standardını da bilekliğe getirdi. Fitbit Charge 4, Fitbit.com, Amazon ve Best Buy gibi çevrimiçi mağazalarda 150 dolardan ön siparişe açıldı. Fitness bilekliğinin gönderimleri ise 13 Nisan'da başlayacak.