Bilindiği üzere Apple, üretimi durdurulan bazı ürünlerde servis desteğini geri çekiyor. Servis desteği durdurulan ürünlerse Apple'ın 'Klasik ve Eski Ürünler' adlı listesinde sıralanıyor. Bugün gelen bir habere göre Apple, nisan ayının sonuna doğru 2013-2014 MacBook Air ve MacBook Pro modellerini 'Klasik ve Eski Ürünler' listesine ekleyecek.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, dünya genelinde sunduğu servis hizmetiyle oldukça övgü toplayan bir firma. Üretimi durdurulan ürünlerde bile servis hizmetini 5 yıla kadar devam ettiren şirket, bu süreçten sonra desteğini çektiği ürünleri Klasik ve Eski Ürünler başlıklı listeye ekliyor. Geçmişte üretilen birçok Apple cihazının son adresi olan bu liste, yakında genişleyecek gibi görünüyor.

Apple konusunda yaptığı haberlerdeki doğruluk oranıyla tanınan MacRumors tarafından elde edilen bir belge, 2013 ve 2014 yıllarında piyasaya sürülen MacBook Air ve MacBook Pro modellerinin bu listenin yeni üyeleri olacağını gösteriyor. Ayrıca alınacak bu karar için önümüzde kısa bir süre var diyebiliriz.

İşte Apple'ın 'Klasik ve Eski Ürünler' listesine ekleyeceği MacBook modelleri:

Üretimlerinin üzerinden en az 5 yıl geçmiş olan 2013 ve 2014 MacBook Air ve MacBook Pro modelleri, MacRumors'un yayınladığı şirket içi belgeye göre 30 Nisan 2020'de listeye eklenecek. Bu da cihazların servis desteği konusunda son günlerinde olduğu anlamına geliyor. Listede yer alan cihazların isimleri şu şekilde:

MacBook Air (11 inç / 2013 ortası)

MacBook Air (13 inç / 2013 ortası)

MacBook Air (11 inç / 2014 başı)

MacBook Air (13 inç / 2014 başı)

MacBook Pro (13 inç / 2014 ortası)

Apple, 'Klasik ve Eski Ürünler' listesine eklenen modeller için 'mümkün olan durumlarda' servis desteği sunuyor. 'Mümkün olan durumlar' ifadesiyle anlatılmak istenense bahsi geçen cihazın yedek parçalarının Apple servisinde bulunuyor olması. Yani yedek parça başvurulan serviste bulunuyorsa servis görevlileri cihaz bu listede olsa bile tamir edebiliyor.

Apple, bazı ülkelerde listeye eklediği cihazlar için takas teklifleri sunuyor ancak ülkemizde böyle bir durum mevcut değil. Dolayısıyla bu ürünlerden birine sahipseniz bundan sonraki süreçte yapacağınız en iyi şey cihazınıza iyi bakmak olacaktır. Listeye ekleme işlemlerinin önümüzdeki günlerde devam etmesi ve gelecek yıl aynı dönemde 2015 model 13 inç MacBook Pro'nun da diğer cihazlarla aynı kaderi paylaşması bekleniyor.