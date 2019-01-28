Apple Mac Pro 2013'ü Vida Olmadığı İçin ABD Dışında Üretti

Apple, 2013 yılında piyasaya sürdüğü Mac Pro'yu yeterli vida sağlayamadığı için ABD dışında üretti.

Apple'ın kurucusu ve babası Steve Jobs'ın 5 Ekim 2011 tarihinde aramızdan ayrılmasının ardından yerine Tim Cook geçmişti. Jobs'ın vefatından bir yıl sonra, 2012 yılı içerisinde, Apple'ın CEO'su Tim Cook, gelecek Mac'lerin bir bandının ABD'de üretileceğini açıklamıştı ancak Tim Cook'un bu sözleri hiçbir zaman gerçekleşmedi.

Apple, Mac'lerini ABD'de üretebilmek için Austin, Texas'ta ilk adımlarını 20 vida makinesini işçileriyle beraber kiralayarak atmıştı. Tam güçte çalışan işçiler ne var ki bir gün içerisinde sadece 1.000 vida üretebiliyordu. Kısa süre içerisinde oldukça fazla miktarda vida üretmesi gereken Apple'ın bu bağlamda üretim bantlarını ABD'ye taşıma fikri yaştı.

Çinli işçilerin oldukça düşük fiyata normalden daha uzun saatler boyunca çalışması Apple gibi büyük şirketlerin işlerine daha yatkındı. Halihazırda Çin'de kurulu olan ıvır zıvır materyal fabrikalarını kullanmak, Apple'ın aldığı başarısız üretim girişimi sonucunda tek çıkar yol oldu.

Yaşanan başarısız girişimler sonucunda 2013 yılında piyasaya sürülen Mac Pro, Tim Cook'un sözlerini haksız çıkararak ABD dışında üretildi. İlerleyen dönemlerde ise Apple, ihtiyacı olan parçaları üretmek için Hindistan ve Vietnam tedarik zincirine yöneldi.