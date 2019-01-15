Apple, 2018 yılında tahmin edilen rakamın çok üstünde batarya değişimi yaparken, toplam 11 milyon kullanıcı yeni bataryalar kullanmaya başladı.

Apple’ın telefon yavaşlatma tartışmalarının ardından bir nevi gönül alma amacıyla başlattığı 29 dolara batarya değişimi işleminden 11 milyon kadar kullanıcının yararlandığı iddia edildi. Apple CEO’su Tim Cook da geçtiğimiz günlerde bu programı hatırlattıktan sonra, Çin pazarındaki yavaşlamanın etkisiyle 2019’un ilk çeyreğindeki kazanç tahminlerini düşürdüklerini açıklamıştı.

29 dolara batarya yenileyen kullanıcı sayısının 11 milyon olması demek, normalde yıllık 1 ila 2 milyon arasında değişen bu sayının birkaç kat artması demek. Apple gelir tahminlerini 5-9 milyar dolar arasında azalttığını açıklamıştı. Yani insanlar 29 dolara telefonlarını tamir ettirmek yerine 1000 dolara telefon alsalardı, Apple’ın tahminleri rahatlıkla tutacaktı. Tabii burada bir başka gerçeği unutmamak lazım. Apple çalışanları orijinal tahminlemelerinde bu projeyi hesaba katmış ve ona göre bir rakam çıkartmıştır. Yine de kullanıcı tepkilerini göstermesi açısından bu karşılaştırma oldukça önemli.

Apple’ın performans düşürme skandalının ardından ortaya çıkan bu ucuza batarya yenileme kampanyası, Tim Cook’a göre telefonların geliştirilme oranından bağımsız olarak belirlendi. Zaten Apple’ın yaşadığı esas sorun eski telefonların bataryalarının yenilenmesi değil.

Apple’ın şu andaki 2 (bir buçuktan) sorunu var. Bunlardan ilki ve en büyüğü Çin’in ekonomik büyümesinin yavaşlaması. Ekonomik büyüme olduğunda sürekli olarak daha fazla kaynak elde ediliyor. Böylelikle yeni ürünler çok daha kolay alıcı buluyor. Çin gibi önemli bir ekonomideki büyümenin yavaşlaması, haliyle Apple gibi bu pazara güvenen firmaları etkiliyor. Bir diğer sorun ise Apple’ın “S-faktör” olarak adlandırılan sorunu. Eski Apple yöneticisi Jean-Louis Gassee, şirketin büyümesinin iPhone 6 ile iPhone 6S arasında yüzde 30’dan yüzde 2’ye düştüğünü söylüyor. Telefonlardaki gelişme az olduğunda insanlar telefonlarını değiştirmeye gerek duymuyor. Gassee’ye göre iPhone X ile iPhone XS arasında da benzer bir ilişki olduğu bilinen bir gerçek.

11 milyon rakamı doğruysa Apple’ın bu işlemden 319 milyon dolar gibi bir ciro elde ettiği gerçeğini unutmamak lazım. Daha önemli olan ise 11 milyon kullanıcının Apple’dan vazgeçmek yerine telefonunu yenileyerek hayatına devam etmiş olması.