iPhone 12 ailesi ile hayranlarının takdirini toplamayı başaran Apple, 2020 4. çeyrekte Samsung'u geçerek en çok satan akıllı telefon markası oldu. Yıl genelinde ise Samsung'un liderliği devam etti.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, rakiplerinin yaklaşık 2 yıl önce desteklemeye başladığı 5G teknolojisini iPhone 12 ailesi ile birlikte ilk kez desteklemeye başladı ve görünen o ki 5G destekli yeni iPhone’lar, Apple hayranlarını cihazlarını yükseltmeye ikna etmeyi başardı. Küresel araştırma ve danışmanlık şirketi Gartner’ın paylaştığı verilere göre Apple, iPhone 12 ailesi ile Samsung’u tahtından etmeyi başardı.

2020. 4. çeyrek satış verilerini paylaşan Gartner’a göre Apple, geçtiğimiz yılın son çeyreğinde 80 milyona yakın iPhone satmayı başardı ve pazarın yüzde 20,8’ine hükmederek 4. çeyrekte en fazla akıllı telefon satan şirket oldu. Dünyanın en popüler akıllı telefon markası olan Samsung ise bir önceki yıla göre yaklaşık 8 milyon daha az cihaz sattı ve yüzde 16,2 pazar payı ile Apple’ın ardından ikinci sırada yer aldı.

2020 4. çeyrek en popüler akıllı telefon markaları (Satış adedi - pazar payı)

Apple - 79,9 milyon - yüzde 20,8 Samsung - 62,1 milyon - yüzde 16,2 Xiaomi - 43,4 milyon - yüzde 11,3 OPPO - 34,3 milyon - yüzde 8,9 Huawei - 34,3 milyon - yüzde 8,9 Diğerleri - 130,4 milyon - 33,9

Apple, 4. çeyrekte Samsung’u geride bırakmayı başarmış olsa da yılın geneline baktığımızda Samsung, en çok satan akıllı telefon markası olmaya devam ediyor. 2020 yılında 250 milyondan fazla akıllı telefon satan Samsung, yüzde 18,8 pazar payı ile sektörün lideri konumunda.

Apple ise 200 milyona dayanan satış adedi ile yüzde 14,8 pazar payı ile ikinci sırada yer alıyor. Büyük bir gerileme döneminin içinde bulunan Huawei, buna rağmen yıl boyunca 180 milyondan fazla akıllı telefon satmayı başardı ve yüzde 13,5 pazar payı ile 2020’nin en popüler üçüncü akıllı telefon markası oldu.

2020’de en çok satan akıllı telefon markaları (Satış adedi - pazar payı)