Apple, 3.Nesil iPad Air 3 cihazında aniden oluşan ve kalıcı olan bir hatanın bulunduğuna karar verdi. Bunun üzerine kullanıcıların mağdur olmaması adına onarım programı başlattı. Bu programla birlikte kullanıcılar cihazlarını ücretsiz tamir ettirecek.

Apple, bazen cihazlarınızda bir sorun çıktığına karar verirse bu cihazlar için onarım programları başlatabiliyor. Bu onarım programlarında kullanıcılar en yakın yetkili mağazaya giderek cihazlarını ücretsiz bir şekilde onarıma bırakıyorlar.

Apple, geçen sene duyurulan 3. Nesil iPad Air için onarım programı başlattı. Şirket, bu onarımın aniden ekranda oluşan beyazlık hatası yüzünden yapacaklarını da söyledi. iPad 3'de oluşan bu hata bazen kalıcı olabiliyor. Bu sorun sadece 2019 Mart ile 2019 Ekim tarihleri arasında satılan iPad Air 3'lerde bulunuyor.

Apple, belirli sayıdaki 3. Nesil iPad Air cihazlarında aniden kalıcı şekilde beyaz ekran oluştuğuna karar verdi. Bu ekran oluşmadan önce kısa bir flaş ya da hafif bir ışık oluşuyor.

Eğer iPad 3'e sahipseniz ve aynı sorun cihazınızda bulunuyorsa, en yakın Apple Store'a ya da Yetkili Apple mağazalarına giderek ücretsiz destek isteyebilirsiniz. Fakat iPad Air 3 cihazınızın ekranı kırıksa, görüntü sorununu düzeltmeden önce kırık ekranınızın onarılması gerekiyor. Bu sorun haricindeki ekran sorunları için kendi cebinizden ücret ödemeniz gerekecek. Onarım programı, cihazınızın alındığı günden itibaren 2 yıl boyunca geçerli olacak. Ayrıca belirtilen tarihlerde satın alınan iPad 3 kullanıcıları, dünyanın her yerinden bu programa ücretsiz bir şekilde katılabilecek.

Apple geçtiğimiz günlerde de iPhone XS, XS Max, XR için satılan, telefonu şarj edebilen kılıflar olan Smart Battery Case'leri için de onarım programı oluşturmuştu. Kılıfı kesintili olarak şarj olan kulllanıcılar ya da kılıfı telefonlarını şarj etmeyen kullanıcılar bu programdan yararlanabiliyor.