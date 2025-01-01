Apple, 4 trilyon dolar piyasa değerine ulaşan ilk şirket olma yolunda önemli bir adım atarak hisselerinde büyük bir artış yaşadı. 4 trilyon dolar piyasa değerine çok yaklaştığı duyuruldu.

Apple'ın tarih boyunca 4 trilyon dolar piyasa değerini aşan "ilk şirket" olmaya çok yakın olduğu duyuruldu. Apple’ın hisseleri (AAPL) 2024’te %40 oranında bir artış gösterdi.

27 Aralık sabahı piyasa açılmadan önce, Apple’ın piyasa değeri 3,92 trilyon dolara ulaştı. Bu büyümenin büyük ölçüde Apple Intelligence (Apple Yapay Zekâ) ve iPhone yenileme döngülerinin güçlenmesiyle desteklendiği belirtildi.

Apple 4 trilyon dolar eşiğinde

Wedbush analisti Daniel Ives, 26 Aralık’ta yayımlanan bir araştırma notunda, Apple’ın "büyüme için altın çağ"a girdiğini belirterek, yapay zekâ girişimlerinin şirketin gelecekteki büyümesinde önemli bir rol oynayacağını vurguladı. Ives, Apple’ın hisseleri için fiyat hedefini 325 dolara yükselterek, şirketin yapay zekâ entegrasyonu çabalarının piyasada daha fazla değer kazanacağını ifade etti.

Ives, Apple Intelligence platformundaki yüzlerce uygulamanın geliştirilmesinin, yalnızca iPhone yenilemelerini hızlandırmakla kalmayıp, aynı zamanda yeni bir gelir akışı sağlayarak şirketin büyüme hikayesini dönüştüreceğini de sözlerine ekledi.

Apple Intelligence çevresinde geliştirilen yüzlerce uygulama ile şirketin, yeni bir multi-milyar dolarlık yıllık hizmet gelir akışı yaratması bekleniyor. Bu gelişmelerin önümüzdeki 12-18 ay içerisinde tüm iPhone kullanıcılarının cihaz yenileme süreçlerini hızlandırarak önemli bir büyüme katalizörü olacağı öngörülüyor. Apple’ın, 4 trilyon dolar piyasa değerini aşması bekleniyor. Piyasa değeri açısından en yakın rakipleri ise Microsoft ve Nvidia. İki şirket sırasıyla 3,26 trilyon dolar ve 3,43 trilyon dolar piyasa değerine sahip.