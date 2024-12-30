Apple, 2009 yılından bu yana neredeyse aynı olan Magic Mouse tasarımını baştan aşağı yeni özelliklerle yenileyecek.

Apple’ın popüler Magic Mouse'u 2026 yılında tamamen yeniden tasarlanmış bir versiyonuyla geri dönüyor.

Sızıntılarıyla ünlü Koreli yeux1122'nin iddialarına göre yeni Magic Mouse dokunmatik ve sesli kontrol özellikleriyle donatılacak. Ayrıca kullanıcıların uzun yıllardır şikayet ettiği ergonomik problemler de nihayet çözüme kavuşacak.

Magic Mouse, bu yıl USB-C’ye geçiş yaparak küçük bir yenilemeye kavuşmuştu ancak şarj portunun hâlâ alt kısmında bulunması nedeniyle şarj sırasında kullanımını imkânsızdı. Apple, bu sorunu tamamen ortadan kaldıracak bir tasarımı hayata geçirmeyi planlıyor.

Şarj ederken kullanamama sorunu çözülüyor

Sızan bilgilere göre yeni model hem şarj portunun konumunu düzeltecek hem de daha ergonomik bir kullanım deneyimi sunacak.

Apple, yeni Magic Mouse için dokunmatik yüzey, sesli komut entegrasyonu ve el hareketlerini algılayabilen gelişmiş bir kontrol sistemi üzerinde çalışıyor. Bu özellikler, Magic Mouse'un geleneksel kullanımını modern bilgisayarların çok yönlü taleplerine uyum sağlayacak şekilde genişletiyor.

Yeni Magic Mouse’un, Apple’ın 2026 yılında piyasaya sürmesi beklenen "M6" işlemcili MacBook Pro ve OLED ekranlı diğer ürünlerle birlikte tanıtılacağı bildiriliyor. 2009'dan bu yana tasarımında yalnızca küçük değişiklikler yapılan Magic Mouse, böylelikle 16 yılın ardından ilk kez bu denli büyük değişikliklere uğrayacak.