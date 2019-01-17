Kaybettiği temyiz davasının sonucunda Apple, 440 milyon dolarlık patent ihlal cezasını ödemek zorunda kalabilir.

Apple ve VirnetX arasındaki patent savaşı, Cupertino şirketinin 440 milyon dolarlık temyiz davasını kaybetmesinin ardından sonuca bir adım daha yaklaştı. Bir yıldan uzun bir süre önce, FaceTime da dahil olmak üzere birçok iOS uygulamasında kullanılan LTE bağlantısı için gereken lisansların bilinçli şekilde ihlal edilmesinden dolayı bu rakamın tek seferde ödenmesi istenmişti.

ABD Federal Devre Temyiz Mahkemesi ilk kararı onayladı. Fakat Apple, Reuters haber ajansının söylemlerine göre bir kez daha temyiz mahkemesine başvurmayı planlıyor.

Bahsi geçen 440 milyon dolarlık ceza, 302 milyon dolar para cezası, 41 milyon dolar ek para cezası, dava masrafı ve avukatlık ücreti anlamına geliyor. Bu güncel karara göre Apple, satılan her MacBook, iPhone ve iPad başına VirnetX’e 1,80 dolar ödemek zorunda.

VirnetX, teknolojilerinin patentlerini alma ve onları yasal olarak koruma konusunda oldukça tecrübeli bir şirket. Bu iki dev şirket arasındaki bedeli çok büyük olan bu savaş, 2012 yılına kadar uzanıyor.