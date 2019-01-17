İnsanların Apple Sevgisinin Altında Yatan 7 Neden

Apple kullanıcıları, Apple cihazlardan kolay kolay vazgeçmiyor. Bu sevginin elbette ki bir (değil birden fazla) nedeni var.

Apple kullanıcıları, bütün büyük şirketleri kıskandıracak bir bağlılıkla şirketlerine bağlılar. İnsanlar zaman zaman kızsalar da Apple’dan kopmuyorlar. Bunun da bazı sebepleri var.

1- Apple’da Çalışanlar, Kendi Sevecekleri Telefonu Üretiyor

Apple’da çalışanlar yeni bir cihaz geliştirirken, kendi içlerine sinmeyen hiçbir şeyi yapmıyorlar. Çalışanların ürettiği cihazları şekillendiren, doğrudan doğruya çalışanların istekleri. Bunun sonucunda da “Herkes için bir şey” stratejisi ortaya çıkıyor. Apple ürünleri de haliyle en üst seviyede oluyor.

2- Apple Ürünleri Piyasaya Ham Çıkmıyor

Apple, teknolojisi tam olarak oturmadan ve istenilen seviyeye gelmeden hiçbir ürünü çıkarmıyor. iPad teknik olarak iPhone’dan önce firmanın gündemine gelmiş olsa da dönemindeki teknoloji yüzünden bu fikir rafa kaldırılmıştı. Onun yerine, iPad için geliştirilen teknolojiler iPhone’da kullanıldı. Apple her zaman için bitmiş bir ürün piyasaya sürüyor, cihazların eksiksiz olmasına özen gösteriyor.

3- Apple Ürünleri Bir Arada Çok İyi Çalışıyor

Apple’ın en takıntılı olduğu konulardan birisi, Apple ürünlerinin gerek yazılım gerek donanım olarak birbirleriyle tamamen uyumlu olması. Apple cihazları her şeyi yapamayabilirler ama yapmaları için üretildikleri işi yaparken çok performanslı ve platformlar arasında çalışmaya izin veren bir yapıya sahipler.

4- Apple Ürünleri, Müşterilerin Hoşuna Gidiyor

Burada bahsedilen sadece Mac’ler ve iPhone’lar değil. Bütün iCihazlar, tamamen uyumlu ve şık tasarıma sahip aksesuarlar ile geliyor. Tasarım çizgisi korunan ve belli bir tarza sahip olan aksesuarlar kullanıcılarını adeta büyülüyor.

5- Apple’ın Reklamını Apple Değil, Kullanıcıları Yapıyor

Apple ne zaman yeni bir şey duyuracak olsa Apple kullanıcıları merakla etkinlikleri izliyor, haberleri takip ediyor ve Apple hakkında paylaşımlar yapıyor. Apple’ın cihazlarını her zaman için kullanıcıları anlatıyor. İnsanlar olarak, tanıdığımız ve sevdiğimiz kişilere güvenme eğilimimiz, televizyonda gördüğümüz ya da internette karşımıza çıkan reklamlardaki kişilere güvenme ihtimalimizden daha fazla.

6- Apple’ın Stratejileri

Apple bir şey yapacağı zaman uzun uzun stratejisini ve planlamasını yapıyor. Tasarımdaki en küçük ayrıntıdan ambalajın şekline kadar her şey bir stratejinin ve bir planın parçası. Firma yıl boyunca AR-GE departmanının ürettiği her şeyi tek bir üründe topluyor ve bütün yenilikler tek ürün temel alınarak tasarlanıyor.

7- Apple Tecrübesi Oldukça Sürükleyici

Apple ürünleri, kullanıcı deneyimi açısından oldukça farklı ve yüksek bir seviyede. Apple ilk satın alma anından son ana kadar her zaman müşterisiyle olumlu bir ilişki içerisinde olmaya çalışıyor ve kullanıcılarına, kendi ürünlerini kullandırmayı amaçlıyor.

Apple’ın efsanevi ismi Steve Jobs, firmada “Hayır” dedikleri teknolojilerin, “Evet” dedikleri teknolojilerden daha fazla olduğunu söylemişti. Apple’a göre bir ürünün hayata geçmesi için mükemmel ve etkileyici olması gerekiyor.