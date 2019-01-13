Apple'ın kablosuz şarj cihazı AirPower'ın 2018'de çıkması bekleniyordu fakat belli sebeplerden ötürü bu gerçekleşmedi. Şimdi, içeriden gelen bilgilere göre Apple, 2019'un ilk çeyreğinde AirPower'ların satışına başlayacak.

Apple’ın kablosuz şarj pedi AirPower, iPhone 8 ve iPhone X ile birlikte 2017’de duyurulmuş ve şirket tarafından AirPower’ın çıkış tarihinin 2018 olacağı söylenmişti. 2018 bitti, 2019’a girdik fakat Apple’dan bu konuda bir hamle göremedik. Resmi onaylamadan çok uzak bazı haberlere göre, AirPower’ın satışına yakında başlanacak.

Hong Kong merkezli ChargerLAB Twitter hesabı, şirketin AirPower’ın matlarının üretim sürecine başlandığını söyledi. Yani, bunun anlamı ürünlerin yakın bir tarihte piyasaya sunulabileceği. Sayfanın söylediğine göre de bilgiyi aldıkları kaynak oldukça güvenilir ve tedarik zincirinin içerisinde yer alıyor.

Tweet’in görselinde yer alan WeChat konuşması, çevrildiğinde haber kaynağı Airpower’ın yakında çıkacağını söylüyor. ChargerLAB, bunun ardından bir tweet daha attı. Tweet’te, Apple’ın Asya’daki üreticilerinden Pegatron’un AirPower’ın üretimine 21 Ocak’ta başlayacağı söyleniyor.

AirPower’ın bu kadar gecikmesinin ana sebebinin teknik aksaklıklar olduğuna inanılıyor. AirPower’ın matı iPhone 8 ve üstü cihazların hepsini kablosuz olarak şarj edebilecek. Hatta birden çok cihazı aynı anda da şarj edebilecek.

Çıkan son haberlere göre firma, AirPower’ı 2019’un ilk çeyreğinde çıkarmayı hedefliyor. Tabii, çıkan bu haberlerin doğruluğu da sorgulanabilir.