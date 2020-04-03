Geçtiğimiz yılın kasım ayında iOS 13.2'nin kaynak kodları arasında ‘AirTags’ adlı bir cihaz tespit edilmişti. O zamandan bu yana, söz konusu ürün hakkında tek bir yorumda dahi bulunmayan Apple, YouTube'da yayınladığı bir videoda AirTags’i yanlışlıkla onaylamış oldu.

Önümüzdeki günlerde 4.7 inç’lik yeni iPhone SE 2 / iPhone 9’u tanıtması beklenen ABD’li teknoloji devi Apple, oldukça sürpriz bir ürünle daha karşımıza çıkabilir. Hatırlayanlar olacaktır; kasım 2019’da iOS 13.2'nin kaynak kodları arasında ‘AirTags’ adlı yeni bir cihaz gözümüze çarpmıştı. AirTags, kaybolan cihazları bulmak için kullanılabilen Bluetooth bağlantılı küçük cihazlar olarak biliniyor.

TF Securities analisti Ming-Chi Kuo, bu yılın başlarında yaptığı açıklamada, cihazın Apple ürünleriyle derinden bir entegrasyona sahip olacağını ve Ultra Geniş Bant (UWB) teknolojisini destekleyeceğini belirtmişti. Bugüne kadar AirTags ile ilgili ser verip sır vermeyen Apple, destek sayfasında yayınladığı yeni bir videoda gizemli ürününü açık etmiş gibi duruyor.

Apple'ın yayınladığı videodan alınan ekran görüntüsü

İlk olarak blog sitesi Appleosophy tarafından görülen video, iPhone'u fabrika ayarlarına sıfırlamak için bir yöntem gösteriyor. Bahsedilen yöntemlerden biri olan "iPhone'umu Bul" seçeneğinin altında "Çevrimdışı Bulmayı Etkinleştir" bölümünü görüyoruz. Bu seçeneğin altındaki açıklamada ise özellikle AirTags'ten bahsediliyor. Videoyu kısa süre sonra kaldıran Apple, buna rağmen ekran görüntülerinin alınmasına mani olamadı.

Bununla birlikte, Apple'ın yeni Bluetooth aksesuarını resmi olarak ne zaman piyasaya süreceği hakkında hiçbir bilgiye sahip değiliz ancak, Kuo geçtiğimiz günlerde AirTags'in iPhone 9 ile birlikte bu yılın ilk yarısında piyasaya sürülmesi planlanan ürünlerden biri olacağını iddia etmişti.