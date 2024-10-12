Apple'ın önümüzdeki yıl piyasaya sürmeyi planladığı uygun fiyatlı iPhone modeli iPhone SE 4'ün kılıfı sızdırıldı.

Apple'a yönelik sızıntılarıyla tanınan Sonny Dickson, 2025 yılının ilkbaharında piyasaya sürülmesi beklenen iPhone SE 4 için tasarlanmış bir kılıfın görüntülerini paylaştı.

Sızdırılan kılıfın görüntüleri, telefonun tasarımına dair yeni detaylar sunmasa da iPhone SE 4 ile ilgili bazı önemli noktaları netleştiriyor.

Arka kamera ünitesinde tek bir kamera yer alacak

iPhone SE 4'ün, iPhone 14'ün tasarımına benzeyeceği beklentisi uzunca süredir konuşulan konulardan biriydi ancak iPhone 14'te olduğu gibi arka kamera ünitesinde birden fazla kameraya sahip olmayacak. Bu da iPhone SE 4'te ultra geniş kameranın bulunmayacağı anlamına geliyor.

iPhone SE 4'ün, iPhone 15 ile aynı 48MP ana kamerayı kullanacağı düşünülüyor. Bu sensör, kullanıcıya 1x (48 MP sensörle çekilen görüntüyü 12 MP’ye düşüren) ve 2x (48 MP sensörün ortasındaki 12 MP'yi yakınlaştıran) olmak üzere iki farklı odak seçeneği sunacak.

Fiziksel sessize alma tuşu bulunacak

Daha önceki söylentiler, iPhone SE 4'te Eylem Tuşu'nun bulunacağına işaret ediyordu ancak son sızıntılar bu iddiayı çürütüyor. Kılıfın sol üst kısmında Eylem Tuşu yerine klasik sessize alma tuşu için bir oyuk yer aldığı görülebiliyor.

Kamera denetimi tuşu yer almayacak

iPhone 16 serisiyle gelen yeni kamera denetimi tuşunun iPhone SE 4'te yer alması zaten beklenmiyordu. Ortaya çıkan kılıfın sağ alt kısmında bu tuş için herhangi bir oyuk bulunmadığı için bu özelliğin yeni iPhone SE modelinde yer almayacağından artık eminiz.

Şimdilik sızan kılıf görüntüsünden öğrenebildiğimiz yeni detaylar bunlarla sınırlı. iPhone SE 4'ün 6.1 inç OLED ekran, USB-C girişi, 48MP kamera ve Face ID gibi yeniliklerle birlikte 2025 yılının ilkbaharında yaklaşık 500 dolar fiyat etiketiyle piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Peki sizin iPhone SE 4'ten beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.