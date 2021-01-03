Apple, binlerce kişinin kullandığı Amphetamine uygulaması hakkındaki kararını değiştirdi ve uygulamayı kaldırmayacağını açıkladı. Uygulama, 2014 yılından bu yana AppStore'da yer alıyor.

Teknoloji devi Apple, uygulama mağazası AppStore'daki bazı uygulamalara yönelik aldığı kararlarla haberlere konu olabiliyor. Şirket, son olarak Mac kullanıcılarının fazlasıyla severek kullandığı bir uygulama hakkında üzücü bir karar açıklama üzereydi. AppStore'daki "Amphetamine" isimli uygulama, ismi dolayısıyla kaldırılmanın eşiğindeydi.

Uygulama, Mac kullanıcılarının bilgisayarlarını sürekli açık tutmalarını sağlıyordu ve tamamen ücretsizdi. Binlerce kullanıcı tarafından kullanılan uygulama, uyuşturucu kullanımını teşvik eden isimlerin konmasını yasaklayan politikayı ihlal ettiği gerekçesiyle mağazadan kaldırılacaktı. Fakat Apple bugün fikrini değiştirdi.

Apple uygulamayı kaldırmaktan vazgeçti:

Uygulamanın geliştiricisi William Gustafson, amfetaminin ABD'de yasal olduğunu (reçeteyle) ve kullanıma teşvik edecek bir girişimde bulunmadığını belirtti. Geliştirici, Apple'ın temyiz sürecinden yararlandı ve Apple kararını geri çekti. Dev şirket, Gustafson'un amfetamini "metaforik" ve "tıbbi anlamda" referans aldığını onayladı.

AppStore'da yaşanan bu gelişme, uygulama mağazasının denetlenmesi hakkındaki tartışmaları da gündeme getirdi. Kullanıcılar, AppStore'u denetleyen kişilerin kötü amaçlı yazılımları engelleyebildiği konusunda hemfikir olsa da bu durum aynı zamanda denetleyicilerin kuralları farklı yorumlamalarına da sahne olabiliyor.

Bunun yanı sıra Amphetamine uygulamasının şu anda değerlendiriliyor olması da çoğu kişiye ilginç geldi. Zira uygulama, 2014 yılından beri AppStore'daki varlığını koruyordu. William'ın geliştirdiği uygulama bugüne kadar 1.400'den fazla yorum aldı. Bunun yanı sıra William, bu olaydan önce Apple ve AppStore denetleyicileriyle uygulama ismi konusunda iletişime geçtiğini, bugüne kadar bir sorun çıkmadığını ifade etti.