Apple, App Store Gelirlerini Daha da Artırmak İstiyor: Eski App Store Patronu Bu Yüzden Görevi Bırakmış!

Apple’ın App Store’dan elde ettiği gelirleri daha da artırmayı planladığı ortaya çıktı. Hatta App Store patronunun bu yüzden görevini bıraktığı öne sürüldü.

En güvenilir Apple kaynaklarından biri olan Bloomberg Editörü Mark Gurman’ın Power On bülteninde paylaştığı yeni bilgilere göre teknoloji devi, App Store üzerinden elde ettiği tekrarlayan gelirleri ve kâr marjını daha da yukarılara çekmenin yollarını aramaya başladı.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Halihazırda mağaza üzerinden yılda yaklaşık 30 milyar dolar gelir elde ettiği tahmin edilen şirket, bu rakamı büyütmeyi hedeflerken üst yönetim düzeyinde de önemli bir yapılanmaya gidiyor.

Eski patron bu yüzden bırakmış

İddialara göre, şirketin yeni CEO'su John Ternus ve Hizmetlerden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Eddy Cue, App Store'un monetizasyon gücünü artırma çabalarının arkasındaki temel isimler olarak öne çıkıyor. Bu yeni finansal baskı, Apple bünyesinde uzun yıllardır kritik görevler üstlenen Phil Schiller'ın App Store liderliğinden çekilme kararıyla doğrudan ilişkilendiriliyor.

Gurman'ın şirket içi kaynaklara dayandırdığı raporlara göre 66 yaşındaki Schiller, geliştiricileri ve düzenleyici kurumları öfkelendireceğini düşündüğü bu gelir artırıcı hamlelerin bir parçası olmak istemedi. Şirket içinde büyük bir kavga veya patlama yaşanmadığı ancak Schiller'ın bu yeni yönelimden uzak durmayı tercih ederek başka projelere odaklanmak istediği aktarıldı.

Phil Schiller'ın Apple'ın komisyon politikalarına yönelik çekinceleri aslında yeni değil. Şubat 2025'te Epic Games ile yürütülen hukuki süreç kapsamındaki mahkeme ifadesinde Schiller, Apple'ın App Store dışındaki satın alımlar için uygulamak istediği %27'lik komisyon oranına baştan beri karşı çıktığını itiraf etmişti. Schiller o dönemde, bu seviyedeki yüksek kesintilerin geliştiriciler ile Apple arasında "düşmanca bir ilişki" yaratacağını ve şirketi geliştiricileri denetlemek zorunda kalan bir yapıya dönüştüreceğini dile getirmişti. Hukuki süreçlerin ardından Apple, Nisan 2025'ten itibaren mahkemenin ihlal kararı neticesinde ABD'deki dış bağlantı yönlendirmelerinden komisyon almayı durdurmak zorunda kalmıştı.

Gurman'ın aktardığı bilgilere göre App Store'un tüm sorumluluğu artık mağazayı 2015 yılına kadar yönetmiş olan Eddy Cue'ya devrediliyor. Mağazanın günlük operasyonlarını ise uzun süredir ekipte yer alan Carson Oliver üstlenecek. Firmanın gelirlerini artırmak için nasıl hamleler yapacağını zaman gösterecek.