Yeni Sosyal Medya Platformunun Twitter Adını Kullanmasına İzin Verilmedi: Adı Artık "Tweet.App"

X Corp. ile girdiği davada Twitter adını kaybeden Operation Bluebird, mahkeme kararı sonrası yeni sosyal ağını Tweet.app olarak duyurdu.

Twitter markasını yeniden canlandırmak amacıyla harekete geçen Operation Bluebird girişimi, X Corp. ile girdiği hukuk mücadelesinde kritik bir mahkeme kararıyla karşı karşıya kaldı.

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Delaware’deki federal mahkeme, girişimin "Twitter" ismini kullanmasını geçici olarak engellerken, X Corp.'un "Tweet" markası ve eski mavi kuş logosuna yönelik tedbir talebini ise reddetti. Kararın ardından geri adım atan Operation Bluebird, platformunun adını değiştirerek yeni sosyal ağını "Tweet.app" olarak yeniden markaladı.

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Twitter markası hâlâ X'e ait ama...

Operation Bluebird, X'in eski Twitter markasını terk ettiğini öne sürerek Aralık 2025’te "TWITTER" ve "TWEET" isimleri için resmî marka başvurusunda bulunmuş ve ardından sosyal ağını kullanıma açmıştı. Buna karşılık X Corp., marka ihlali ve haksız rekabet gerekçesiyle dava açmıştı. Delaware Bölge Mahkemesi Baş Yargıcı Colm F. Connolly tarafından verilen 31 sayfalık ara kararda, X’in talebi kısmen kabul edildi.

Mahkeme, App Store’daki X uygulamasının açıklamasında yer alan "Welcome to X (formerly known as Twitter)" (X'e hoş geldiniz - eski adıyla Twitter) ifadesini aktif bir marka kullanımı ve bilinirlik bağı olarak değerlendirdi. Bu gerekçeyle "Twitter" isminin Operation Bluebird tarafından kullanımı durduruldu.

Ancak "Tweet" kelimesi ve ikonik kuş logosunda durum tersine döndü. Elon Musk’ın 2023'teki veda açıklamalarını ve bu simgelerin ana arayüzden tamamen kaldırılmasını dikkate alan mahkeme, X'in bu markaları ticari olarak terk ettiği ihtimalini yüksek buldu. Böylece "Tweet" ismi ve kuş logosu üzerindeki tedbir talebi reddedildi.

Tweet.app olarak yola devam ediyor

Gelişmelerin ardından Operation Bluebird, platformu Tweet.app adıyla yoluna devam ettirme kararı aldı. Şirket Başkanı Stephen Coates kararı değerlendirirken, sitede X Corp. ile hiçbir bağlantılarının olmadığını açıkça ilan etti.

Yeniden markalamaya rağmen daha önce kullanıcı adı talebinde bulunan 172 binden fazla kişinin sıra numarası ve hesap hakları korundu. Erken erişim aşamasında olan platforma girişler şu an için ücretli üyelik modelleriyle sağlanıyor.