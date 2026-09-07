Hesap Açma Zorunluluğu Kalkıyor: Artık WhatsApp Hesabı Olmayan Kişileri de Arayabileceksiniz!

WhatsApp,hesabı olmayan kişilerle sesli ve görüntülü görüşme yapmayı sağlayan yeni bir konuk arama özelliği üzerinde çalışıyor.

Dünyanın en popüler mesajlaşma platformu WhatsApp, kullanıcı deneyimini zorlaştıran en büyük engellerden birini ortadan kaldırmaya hazırlanıyor.

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Platform, WhatsApp hesabı bulunmayan kişilerin bile sesli ve görüntülü aramalara katılmasına izin verecek yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

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Hesap açma zorunluluğu tarihe karışıyor

WABetaInfo tarafından paylaşılan yeni bilgilere göre WhatsApp Web için geliştirilen bu "konuk arama" (guest calling) özelliği sayesinde, platforma kayıtlı olmayan kişiler bir bağlantı aracılığıyla aramalara katılabilecek. Bu kişilerin uygulamayı indirmesine, profil oluşturmasına veya telefon numaralarını doğrulamasına gerek kalmayacak.

Yılın başlarında hesabı olmayan kişilerle mesajlaşmayı sağlayan konuk sohbet özelliğini sunan platform, şimdi benzer bir yaklaşımı sesli ve görüntülü görüşmelere taşıyor. Kullanıcılar oluşturdukları arama bağlantısını herhangi bir platform üzerinden paylaşabilecek, alıcılar ise masaüstü tarayıcılarında bu bağlantıyı açarak doğrudan görüşmeye katılabilecek.

Kontrol tamamen ana kullanıcıda olacak

Hesap zorunluluğunun kaldırılması iletişimi hızlandırsa da davetsiz konuklar açısından güvenlik sorularını beraberinde getiriyor. WhatsApp bu durumu, aramayı başlatan kişiye tam yetki vererek çözmeyi planlıyor. Bağlantıya sahip olan konuklar doğrudan aramaya dahil olamayacak, ana kullanıcının her bir konuk girişini manuel olarak onaylaması gerekecek. Ayrıca ana kullanıcı, rahatsızlık veren konukları diledikleri an görüşmeden çıkarabilecek veya aramayı tamamen sonlandırabilecek.

Söz konusu özellik şu an geliştirme aşamasında olup henüz beta sürümünde dahi erişime açılmış değil. WhatsApp resmî bir yayın tarihi paylaşmamış olsa da özelliğin önümüzdeki aylarda açık test sürecine sunulması bekleniyor.