Apple, geçtiğimiz gün değerini 3 trilyon doların üzerine çıkararak bunu başaran ilk şirket olmuştu. Peki 3 trilyon dolarlık şirketin CEO’su olan Tim Cook’un serveti ne kadar? Bu sorunun cevabı birçok kişiyi şaşırtacak.

Cupertino merkezli teknoloji devi Apple, 2022 yılına hızlı bir başlangıç yaptı. Ağustos 2018’de değeri 1 trilyon doları aşan ilk şirket olmayı başaran Apple, o günden bugüne yükselişini daha da ivmelendirdi ve dün, dünyanın ilk 3 trilyon dolar değere ulaşan şirketi olmayı da başardı. Apple’ın bu başarısındaysa şirketin yıllardır izlediği strateji büyük rol oynadı.

Apple, Mart 2012’de kendi hisselerini satın almaya başladı. Şirket, o zamandan geçtiğimiz yaz aylarına kadar toplamda 467 milyar dolar değerinde hisse satın aldı. Geri alım sayesinde hisse sayısını azaltan Apple, böylelikle 2018’in haziran ayında 19,4 milyar adet olan hisse sayısını bugün 16,4 milyara çekmeyi başardı.

Apple CEO’su Tim Cook’un serveti ne kadar?

Apple’ın değeri 3 trilyon doları aşmayı başarmış, hisse başına fiyat 182 doları geçmişken pek çok kişi doğal olarak Apple CEO’su Tim Cook’un da ne kadar servete sahip olduğunu merak etmeye başladı. 3 trilyon dolarlık şirketin CEO'su Tim Cook, ne kadar servete sahip?

Tim Cook, Apple CEO’luğuna 24 Ağustos 2011 tarihinde geldi. Bu tarihte Apple’ın değeri yalnızca 340 milyar dolar idi. Şirketin değeri, o günden bugüne %782 oranında artış yaşadı.

Bloomberg Billionares Index’in Ağustos 2021 verilerine göre, yani bir Apple hissesinin 145 dolar seviyesinde dolaştığı günlerde Tim Cook, 1,5 milyar dolarlık servete sahipti. Tim Cook’un günümüzdeki serveti, Forbes tarafından halen 1,5 milyar dolar olarak gösteriliyor. Cook’un yaklaşık 3,3 milyon adet Apple hissesine sahip olduğu belirtiliyor. Apple hisse sayısının toplamının 16,4 milyar olduğunu hatırlatalım. Yani Cook, Apple hisselerinin %1'ine bile sahip değil.

Apple CEO’su Cook, güncel olarak dünyanın en zengin 2.263. kişisi olurken neden servetinin Apple kadar değerlenmediğiyse farklı bir şekilde de açıklanabiliyor. Apple CEO’su, 2015 yılında yaptığı açıklamada servetinin büyük bir çoğunluğunu bağışlamayı planladığını belirtmişti. O günden bugüne kadar Cook, milyonlarca dolarlık Apple hissesini bağışlamıştı. Tim Cook, muhtemelen isteseydi elindeki hisseleri tutarak ve daha fazla alarak çok daha zengin olabilirdi.

Tim Cook, Apple CEO’luğunun yanı sıra Nike’ın yönetim kurulunda da görev almakta.

300 milyar doları aşkın servetiyle dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk’ın SpaceX ve Tesla şirketlerinin toplam değeri, bugün yaklaşık 1,3 trilyon dolar seviyesinde. Elbette Musk'ın bu şirketlerin kurucusu olduğunu ve şirketlerde büyük bir paya sahip olduğunu söyleyelim.