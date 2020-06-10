ABD merkezli teknoloji devi Apple, henüz ülkemizde kullanıma sunmadığı COVID-19 uygulamasını ve internet sitesini güncelledi. Şirket, uygulama aracılığıyla kullanıcılardan yaşları, güncel sağlık durumları, semptom gösterip göstermedikleri ve bir hasta ile temas edip etmedikleri gibi bilgileri anonim olarak paylaşmalarını talep ediyor.

Yeni tip koronavirüs salgınının yayılmasını önlemeye ve insanları hastalık hakkında bilinçlendirmeye yönelik girişimleri ile büyük bir takdir toplayan Apple, geçtiğimiz aylarda iOS kullanıcılarına sunduğu COVID-19 uygulaması için büyük bir güncelleme yayınladı.

Kullanıcılar, uygulama içinden yaş, güncel sağlık durumu, semptom gösterip göstermedikleri ve bir hasta ile temas edip etmedikleri gibi bilgileri anonim olarak paylaşabilecekler. Hiçbir şekilde kişisel kimlik verileriyle ilişkili olmayan bu bilgilerin, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'ni (CDC) bilgilendirmeye yönelik kullanılacağını söyleyen Apple, bunun salgını kontrol altına alma amacıyla başlatılan bir “tarama protokolü” olduğunu belirtiyor.

Apple'ın COVID-19 uygulaması, halk sağlığı merkezleri için önemli bir kaynak haline geldi

Uygulama ayrıca elde edilen toplu verileri, kamu sağlığı kurumlarının ve CDC'nin, enfeksiyona neden olan potansiyel risk faktörlerini daha iyi belirlemesine imkan da sağlayacak. Apple, COVID-19 uygulamasını ve internet sitesini geçtiğimiz mart ayında yayınlamıştı. Uygulama, kullanıcılara sadece test yaptırmaları gerekip gerekmediği konusunda rehberlik sağlamak için değil, aynı zamanda el yıkama ve dezenfeksiyon dahil olmak üzere önleyici tedbirlerle ilgili ipuçları veriyor.

Öte yandan söz konusu uygulama ve internet sitesini, Apple ve Google’ın ortaklaşa geliştirdiği ‘COVID-19 Exposure Notification’ adındaki uygulama programlama arayüzü ile karıştırmamak gerekiyor. Anonimleştirilmiş, gizlilik odaklı uygulamalar sağlayabilmeleri için halk sağlığı kurumlarına sunulan API, COVID-19 hastaları ile temas etmiş kişilere bildirim gönderiyor.

Apple ve Google'ın ortaklaşa geliştirdiği API, COVID-19 hastaları ile temas etmiş kişilere bildirim gönderiyor

Apple'ın kendi uygulaması, başlangıçta yalnızca bilgi amaçlı bir kaynak ve tarama aracıydı ancak bu son güncelleme ile birlikte, COVID-19'un nasıl yayıldığını daha iyi anlamak amacıyla halk sağlığı kurumları ve CDC için önemli bir kaynak haline gelmiş oldu.