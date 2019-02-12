Apple'dan, Artırılmış Gerçekliğin Önemini Vurgulayan Atama

Apple yöneticilerinden Frank Casanova, şirket içinde yeni bir göreve getirildi. Bu görevlendirme, Apple Artırılmış Gerçeklik Departmanı için önemli gelişmelerin habercisi olabilir.

Apple’ın telekomünikasyon operatörlerine yönelik pazarlama faaliyetlerini yöneten isim Frank Casanova, artık yeni bir unvana sahip. Casanova bundan sonra firmada Apple Artırılmış Gerçeklik Küresel Ürün Pazarlama Kıdemli Yöneticisi unvanına sahip olacak. Bu haber, yalnızca bir yeniden görevlendirmeden fazlasına işaret ediyor.

Apple’ın iPhone, iPad ve Apple Watch'lardan elde ettiği gelirin zirveye ulaştığı bir dünyada, gerçeklik arttıran özellikler insanları daha hızlı telefonlarını yenilemeye itebilirdi. Hatta ideal bir dünyada insanlar, yeni artırılmış gerçeklik başlıkları da alırlardı. Son yıllarda Apple’ın artırılmış gerçeklik çalışmaları oldukça yoğun. Firma, sanal objelerle kolayca etkileşimi sağlayan ARKit temelli ürünler de oldukça dikkat çekiyordu.

LG, yeni ön kamerasını artırılmış gerçekliği geliştirecek şekilde üretiyor. Benzer bir lazer destekli teknolojinin de 2020 yılında iPhone telefonlara geleceği düşünülüyor.

Casanova gibi bir ismi bu pozisyona getirmek, firmanın artırılmış gerçekliğe verdiği önemin göstergesi. Pokemon Go gibi oyunlar ve yüz filtreleri ile başlayan bu akım, ileride yaşanacak olan teknolojik mücadelenin de göstergesi olarak göze çarpıyor. Apple da bu mücadele öncesi hazırlıklarını devam ettiriyor.