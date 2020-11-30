Yeni bir rapora göre gelecek nesil iPhone'lar, 10 kata kadar optik yakınlaştırma sunan periskop lenslerle birlikte piyasaya sürülecek. Ünlü analist Ming-Chi Kuo'nun daha önceki raporunda da bu iddia desteklenmişti.

Paylaşılan yeni bir rapora göre ABD merkezli teknoloji devi Apple, gelecek nesil iPhone modellerinde telefonun kalınlığını ya da kamera çıkıntısının yüksekliğini artırmadan 10 kata kadar optik yakınlaştırma sağlayabilen periskop lensler kullanmayı planlıyor. Ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo, daha önceki tahminlerinde yeni teknolojinin 2022 model iPhone'larda kullanılacağını söylemişti.

Apple'ın iPhone kamera tedarikçileri için yaptığı planların ayrıntılarını veren Kuo, en iyi Koreli ve Çinli lens tedarikçilerinden olan Semco ve Sunny Optical'ın bu yıl iPhone tedarik zincirine katılacağını düşünüyor. Kuo, ayrıca iPhone'ların 2022 yılında Semco tarafından üretilen periskop telefoto lenslere sahip olacağını da belirtmişti.

Bir sonraki iPhone serisi, Samsung periskop lens kullanabilir:

Şimdiyse Digitimes'ın raporu, Apple'ın sonraki akıllı telefonlarının kamera kurulumunu iyileştirmek istediğini ve bunu cihazların yakınlaştırma yeteneklerini artırarak yapmayı hedeflediğini söylüyor. Görünüşe göre şirket, bu işlevi kendi başına inşa etmek yerine Güney Koreli şirketlerle ortaklık kurmayı düşünüyor. Bu noktada söz konusu periskop lenslerin Samsung'dan temin edilebileceği yönünde tahminler mevcut.

Şu anda piyasada Samsung Galaxy S20 Ultra, Huawei P40 Pro, vivo x50 Pro +, OPPO Find X2 Pro, Huawei Mate40 Pro ve diğer birkaç akıllı telefonda daha iyi fotoğrafçılık yetenekleri için periskop lens bulunuyor. Bu noktada Apple, kervana katılan bir sonraki üye olabilir.

Yine de şu aşamada iki şirketin periskop lens için anlaşmaya vardığını gösteren herhangi bir kanıtın olmadığını unutmamak gerekiyor. Bununla birlikte iddialar doğruysa bile önümüzdeki yıl tanıtılacak olan iPhone 13 serisinin bu lenslere sahip olup olmayacağının da belli olmadığını belirtelim.